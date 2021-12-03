В стиле французского шика! 39-летняя Водянова в силуэтном платье миди покрасовалась с Антуаном Арно

Наталья Водянова произвела фурор своим стильным светским выходом. Вместе с мужем французским бизнесменом Антуаном Арно модель прогулялась по Парижу, сверкнув идеальной фигурой. И это после пяти родов.

У манекенщицы есть трое старших детей от британского аристократа Джастина Портмана — Лукас, Нева и Виктор. В отношениях с Арно на свет появились младшие наследники — сыновья Максим и Роман. Будучи многодетной мамой, Водянова сохранила фигуру с модельными параметрами.

На прогулке с мужем Наталья предстала в сливочном платье миди с открытыми плечами, сделав акцент на силуэте и тонких изящных щиколотках. Модель прильнула к своему спутнику, дав понять, что у них с Арно все прекрасно.

В одном из своих интервью Водянова призналась, что Антуан совершенно не приспособлен к быту. К примеру, французский муж модели совсем не умеет готовить, даже обычная яичница для него кулинарный шедевр.

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