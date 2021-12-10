Васильев советовал для стройности: Стриженова предстала в Останкино в модном жакете стиля ми-парти

Екатерина Стриженова поддержала тренд на стиль ми-парти, примерив на съемки шоу «Время покажет» Первого канала жакет из двух видов ткани: в клетку и монохромной черной.

Как рассказывал ранее Александр Васильев в программе «Модный приговор», стиль ми-парти сейчас актуален, хотя появился давно, еще в XIV-XVI веках. Раньше его носили, чтобы соединить в одном образе гербы разных династий, а теперь — нередко из-за того, что он оказывает эффект стройности.

«Половинчатые» модели визуально скрадывают лишние сантиметры, поэтому не удивительно, что ми-парти так востребован у современных модниц.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.