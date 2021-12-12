Словно снегурочка: Виктория Лопырева появилась в Суздале в кремовой дубленке по фигуре

Модель прилетела в Россию из Эмиратов для участия в конгрессе.

Виктория Лопырева уже около полутора лет живет со своим сыном Марком Лионелем в Дубае. Здесь звезда занимается важной миссией, представляя Россию в странах Востока и участвуя в различных международных выставках и конференциях.

Однако на сей раз знаменитая блондинка прибыла в Суздаль, чтобы обсудить развитие внутреннего туризма на «Владимирском инвестиционном конгрессе». Виктория Лопырева пришла в восторг от красоты города.

«Суздаль — самый русский город России! Невероятная сказка с древней историей. Важно сохранять историческую ценность города и аутентичность места. Всего 2 часа до Москвы, и мы как будто попали на страницы книги о Древней Руси», — написала модель в личном блоге.

Лопырева вышла на прогулку по Суздалю в длинной приталенной дубленке нежного кремового оттенка. Блондинка выглядела словно снегурочка из сказки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.