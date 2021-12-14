Запретная любовь длиною в жизнь: каких женщин любил Сергей Соловьев

Еще одна тяжелая потеря года. Не стало выдающегося российского режиссера Сергея Соловьева, подарившего нам культовые фильмы «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства». Во всех этих картинах снялась главная муза режиссера — Татьяна Друбич.

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Но сам мэтр не любил это слово, говоря, что Татьяна — настоящая женщина, совершенный инструмент, способный передать это понятие на экране. Увидев будущую супругу на заре ее юности, Сергей Соловьев уже не смог расстаться с ней. Давайте вспомним, каких же еще женщин любил мастер экрана.

Екатерина Васильева

Учась во ВГИКе, Сергей Соловьев познакомился с будущей актрисой Екатериной Васильевой. Высокую, рыжеволосую Катю не считали на курсе красавицей, но у Сергея было свое мнение на этот счет. Его как магнитом притягивали невероятная раскованность, чувство свободы, умение находить выход в любых обстоятельствах, присущие Екатерине. Скромный Соловьев был просто очарован ею.

Студенты дружили: давали друг другу советы, помогали с актерскими этюдами, Екатерина даже время от времени рассказывала Сергею о своих романах. Но Соловьев не решался признаться в своих чувствах. По иронии судьбы за него это сделал друг Эдуард Володарский.

Дело в том, что Эдуард настолько хотел жениться на своей возлюбленной, что даже купил ей свадебное платье. Но девушка не горела желанием идти под венец. И тогда Володарский стал носить наряд с собой на занятия и делать предложения всем девушкам, кому бы он мог подойти. Дошла очередь и до Васильевой. Она, конечно, отказала находчивому Эдику, после чего парень предложил Екатерине выйти замуж за Соловьева.

И вместо настоящего жениха отправился к матери Васильевой просить у нее благословения для свадьбы с Сергеем. Сам Соловьев ничего не знал об этом, но благодаря смекалке приятеля женился на любимой девушке. Они прожили в браке семь лет. В богемной тусовке судачили об изменах Екатерины Васильевой, и в итоге союз распался. Хотя бывшие супруги сохранили теплые отношения.

Марианна Кушнерова

Второй женой режиссера стала киновед с яркой внешностью Марианна Кушнерова, которую Сергей Соловьев отбил у ее жениха — оператора. Девушка снялась в кинокартине Соловьева «Станционный смотритель» по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Влюбленные были счастливы до тех пор, пока в их судьбе не сыграл пресловутый фактор Cherchez la femme (ищите женщину — фр. яз.).

Когда Сергей Соловьев начал снимать фильм «Сто дней после детства», он пригласил на главную роль 14-летнюю Татьяну Друбич. Таня оказалась удивительно артистичной и очень органично смотрелась в кадре. Тогда же поползли слухи о романе юной актрисы и режиссера, которому на тот момент было 30… Об этом говорил и соавтор сценария фильма Александр Александров. В то время Марианна ждала сына Дмитрия…

Татьяна Друбич

В итоге союз Марианны и Сергея Соловьева распался. Когда Татьяне Друбич исполнилось 23 года, постановщик женился на ней.

В кулуарах поговаривали, что после предполагаемой измены мужа Марианна угодила в психиатрическую больницу и очень долго восстанавливалась после перенесенного предательства.

Сергей Соловьев и Татьяна Друбич же прожили в официальном браке всего шесть лет, но тем не менее, остались друг для друга родными людьми. Об этом неоднократно говорила и дочь пары Анна.

Татьяна Друбич снималась практически во всех фильмах Сергея Соловьева: «Спасатель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Ке-ды» и т.д. Мэтр не скрывал, что сценарий «Анны Карениной» написал именно для Татьяны. Многие критиковали утверждение Друбич на роль Карениной, поскольку на момент съемок актрисе было больше сорока лет. Тогда как героине романа Льва Толстого не исполнилось и 30.

Да и фильм пролежал на полке шесть лет. Но режиссер не обращал внимания на пересуды, считая, что нашел свою идеальную Анну.

Актриса появлялась и в картинах других режиссеров: лентах «Храни меня, мой талисман» Романа Балаяна, «Десять негритят» Станислава Говорухина, «Привет, дуралеи» Эльдара Рязанова.

Тем не менее, кинематограф не стал единственной любовью Татьяны Друбич. По совету Сергея Соловьева она поступила на лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Семашко, а после его окончания начала работать врачом-эндокринологом, активно изучала гомеопатию. Работала в районной поликлинике. Сейчас Татьяна Друбич является сопредседателем попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Но несмотря на уход в другую профессию, ее актерская судьба — уже часть истории большого кинематографа и жизни Сергея Соловьева. С ним она разделила и радости, и трудности большого жизненного пути.

Актриса была рядом с любимым режиссером, когда в 2018 году он потерял сына Дмитрия, что сильно подкосило его здоровье, когда в феврале 2021 его разбил инсульт… Всегда!

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