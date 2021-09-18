«Сейчас я там, где и надо мне быть»: Екатерина Васильева объяснила сыну, почему ушла в монастырь

Актриса сейчас живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска.

Актриса Екатерина Васильева в беседе со своим сыном протоиереем Дмитрием Рощиным на YouTube канале «153ГОРЫ» объяснила, почему ушла в монастырь.

По ее словам, когда она ходила по храмам и монастырям, то ей приходила мысль, что она находится именно там, где и должна быть. В какой-то момент ей духовник сказал, что необходимо сделать выбор. Или храм, или театра.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением – это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел». Екатерина Васильева

По словам звезды, раньше она пропускала воскресные службы из-за лени. В монастыре же ей легче их посещать, потому что все рядом. Просыпается дисциплина.

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Напомним, что 76-летняя Екатерина Васильева сейчас инокиня Василиса. Она народная артистка РСФСР.

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