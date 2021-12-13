Кинорежиссер Сергей Соловьев умер в Москве

Сергей Соловьев является известным режиссером. Он снял такие картины, как «Станционный смотритель», «Анна Каренина», «Асса» и другие картины. Еще в начале года В СМИ писали, что Соловьев попал в больницу и находился в реанимации. Позже его бывшая жена Татьяна Друбич опровергла эту информацию. По ее словам, он лежал в больнице по «пустяковой причине».

Однако 13 декабря стало известно, что Сергей Александрович умер. Подробности случившегося не разглашаются. О трагедии написала Telegram-канал «112», а также канал «РЕН-ТВ».

Добавим, что у Соловьева было три брака. С Татьяной Друбич он развелся в 1989 году. У них есть дочка Анна, которая стала пианисткой и живет в США. От второго брака у него был сын Дмитрий, который погиб. Он снялся в главной роли в фильме отца «Нежный возраст».

В 2018 году режиссер был на Церемонии открытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Она была посвящена памяти его наследника, дизайн-директора проекта, Дмитрия.

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