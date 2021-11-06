«Лгала, пила, аборты делала»: Васильева перечислила грехи, которые заставили ее уйти в монастырь

По словам актрисы, ей хочется успеть отмолить перед Богом прощение.

Актриса Екатерина Васильева призналась, что ушла в монастырь несколько лет назад прежде всего за спасением своей грешной души.

Как отметила звезда, ей очень хочется спастись, хотя шансов на это и мало. По словам Васильевой, сейчас ее основная задача успеть отмолить свои грехи перед Богом, которых, как она считает, за годы жизни скопилось предостаточно.

«Я лгала, пила, разводилась с мужьями, аборты делала». Екатерина Васильева

Напомним, что Екатерина Васильева – народная артистка РСФСР. Она живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. Теперь она — монахиня Василиса, сообщает «Комсомольская правда».

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