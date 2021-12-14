О романе с 14-летней Друбич судачила вся кинотусовка: Соловьев унес в могилу свою главную тайну

Режиссер Сергей Соловьев унес в могилу свою главную тайну. Так никто до сих пор точно и не знает, была ли у него на съемках картины «Сто дней после детства» интимная связь со школьницей Татьяной Друбич, которая в будущем стала его женой.

В те годы, когда снималась картина, об этой связи судачила вся кинотусовка. При этом сам Сергей Соловьев вспоминал, что после замужества и их неудачной попытки построения семьи Татьяна Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму.

«На съемках «Ста дней после детства» Соловьев закрутил роман с Татьяной Друбич. Ей тогда было лет 14–15… И как раз в сентябре 1974 года его жена Марианна родила сына — Митеньку. Сиделкой при младенце я был…» — рассказывал через несколько лет писатель и сценарист Александр Александров.

Напомним, что Татьяна Друбич и Сергей Соловьев были вместе с 1983 по 1989 год. От этого союза в 1984 году появилась на свет их дочь, пианистка Анна Друбич, сообщает «Комсомольская правда».

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