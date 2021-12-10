«Салаты и супы на обед — рыбные, куриные»: чем Орбакайте кормит свою звездную семью

Певица призналась, что она с детства привыкла к простой еде. Особых деликатесов на столе у дочери Примадонны не увидишь.

Кристина Орбакайте в одном из своих интервью призналась, что она не привыкла к роскошным блюдам, особенно, если речь идет о домашней кулинарии. Видимо, к этому с детства свою старшую дочку приучала Алла Пугачева.

Певица также отдает предпочтение простой еде. По словам артистки, в юности она любила лакомиться свежим хлебом с маслом и отварными сосисками. Настоящим празднеством было, когда мама Аллы Борисовны готовила для нее эклеры по особому рецепту. Этот же десерт стал любимым и у шоумена Максима Галкина.

Кстати, дочка Примадонны с замужеством переложила часть своих домашних хлопот на возлюбленного. Третий муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов, прекрасно готовит. К примеру, зять Аллы Пугачевой может сам «придумать», чем побаловать близких на ужин. Он неплохо запекает картошку с курочкой — это блюдо стало его фирменным. Ну а Кристина обычно готовит завтраки и обеды.

Так, певица советовала домохозяйкам не отварить гречку утром, а на ночь замочить в воде — так она будет полезней. Внучка Аллы Борисовны просто обожает эту кашу. Как, впрочем, и Лиза Галкина. Дочка Примадонны как-то призналась, что любит есть гречневую кашу с красной икрой.

Раз уж сама Алла Пугачева отдает предпочтение простой еде, к этому она приучила и детей. Как и Кристина Орбакайте, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза на обед едят супчики — рыбные, фасолевые и с вермишелью.

«Мы достаточно просто питаемся. Готовила на завтрак сырники, каши, салаты и супы на обед — рыбные, куриные, овощные. А муж делал ужин: запекал рыбу, курицу, мясо», — поделилась Кристина Орбакайте в беседе с Wday.ru.

К слову, старшие дети певицы — сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров — давно живут отдельно, они самостоятельные и в опеке не нуждаются. Кристине остается только заботиться о дочке Клаве. По словам певицы, она уже давно готова к внукам. Вот только старший сын артистки с пополнением в семье не спешит.

Никита Пресняков вместе с женой-моделью Аленой Красновой поселился в московской квартире, которую им на свадьбу подарила именитая бабушка. Также внук Примадонны приглядывает за ее дачей в Малых Бережках.

Этот дом под Истрой, в котором выросли Никита и Дени, Кристина Орбакайте называет их родовым гнездом. Ну а сама Алла Пугачева перебралась жить к мужу, шоумену Максиму Галкину, в подмосковный замок в деревне Грязь.

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