«Красная икра с гречневой кашей»: дочка Пугачевой рассекретила свое любимое блюдо

Лиза Галкина не прочь отведать и хачапури с сыром, если икры дома нет.

Лиза Галкина к деликатесам не привыкла. Правда, дочка Аллы Пугачевой очень любит красную икру. Но если заветных баночек дома нет, она не прочь угоститься и хачапури с сыром. Дети Примадонны — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза привыкли к самой простой еде и на кухне за обедом они не капризничают. С большим аппетитом съедают все, что им приготовят взрослые в качестве полезного перекуса.

«Лиза, а что ты любишь больше всего из еды?» — спросили в шоу «А поговорить?» у дочки Примадонны. «Из еды?? Икру», — тут же ответила девочка. «Какую??» — уточнили у Лизы. «Скажи, что баклажанную», — мудро подсказал дочке Максим. «Красную! Я ее с гречневой кашей ем», — удивила своими вкусовыми предпочтениями Лиза.

Оказывается, самую простую еду с детства предпочитает и Алла Пугачева. Она рассказала, какие блюда выбирала будучи ребенком.

«Хлеб с маслом и сосиски! И моя мама делала эклеры. Пенка с варенья всегда шла в дело. И сгущенку варили», — припомнила певица.

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