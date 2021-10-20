«Хлеб с маслом и сосиски»: Пугачева назвала свои любимые «деликатесы» из детства

Также Примадонна вспомнила, как мама баловала ее эклерами.

Алла Пугачева растит своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу — так, чтобы они не привыкали к звездности с пеленок. Так, к примеру, малыши едят самую простую еду: на завтра — бутерброды, сосиски, хачапури с сыром и овсянку, на обед — гречку и супчики с вермишелью. Да и сама Примадонна росла так же. Никакими деликатесами и изысками в юности ее не баловали. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Алла Пугачева призналась, что в детстве ее любимой едой были сосиски, свежий хлеб и масло.

Также певица вспомнила, какие божественно-вкусные эклеры готовила для нее мама. Этот десерт в юности обожал и шоумен Максим Галкин. Особенно ему нравилась заварная начинка.

«Алла Борисовна, а каков ваш вкус детства?» — спросили в шоу у Примадонны. «Хлеб с маслом и сосиски! И моя мама делала эклеры. Пенка с варенья всегда шла в дело. И сгущенку варили», — припомнила Алла.

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