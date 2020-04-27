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«Будут потчевать крабовыми палочками»: Садальский резко прошелся по эротическому шоу Богомолова

Актер также рассказал о новом бизнесе Ксении Собчак.

«Будут потчевать крабовыми палочками»: Садальский резко прошелся по эротическому шоу Богомолова
Константин Богомолов. Фото Global look press.

Стас Садальский рассказал о новом эротическом шоу Константина Богомолова, которое состоится в 2021 году в театре на Малой Бронной. По словам артиста, оно будет называться «Крабовая палочка Константина». В спектакле примет участие сам режиссер.

Как заявил Садальский, всех гостей этого нестандартного во всех смыслах спектакля ждет сюрприз.

«Во время представления в театре на Малой Бронной зрителей будут потчевать свежайшими крабовыми палочками. И ничего нет удивительного, ведь жена главрежа Ксения Собчак собирается заняться крабовым бизнесом», — написал блогер в Instagram.

Садальский также посетовал, что «бездумная добыча Ксении крабовых палочек» может лишить крабов возможности размножения. И, судя по всему, это шутка с двойным дном.

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