«После столкновения я потеряла сознание»: Ксения Собчак о страшном ДТП в Сочи с двумя погибшими

Известная журналистка Ксения Собчак дала первый комментарий по поводу страшной аварии в Сочи с ее участием. Звезда рассказала, что ни в коем случае не подгоняла водителя. Тот развил высокую скорость по собственной инициативе.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — поделилась Ксения Собчак с изданием Super.ru.

По словам Ксении Собчак, ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она очень хотела поскорее вернуться домой, к сыну Платону. Прямиком с места ДТП Ксения Собчак поехала в аэропорт и улетела домой.

В Москве звезда намерена пройти обследование после аварии.

Напомним, ДТП произошло в субботу вечером на трассе, соединяющей Адлер с Красной Поляной. Ксения Собчак со своими помощниками ехала в такси вип-класса, на машине «Мерседес».

Водитель иномарки на большой скорости совершил лобовое столкновение с «Фольксвагеном». Сначала сообщалось, что в результате аварии погибла пассажирка немецкого авто, еще два человека получили травмы. По уточненным данным, жертвами ДТП стали два человека — одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая в больнице.

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