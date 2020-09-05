Заработки руководителей театров: Богомолов получил за год 19 млн рублей, а Меньшиков — 11,5 млн рублей

Руководители столичных театров, подведомственных городскому Департаменту культуры, отчитались о своих доходах в 2019 году. В декларациях учтены не только зарплаты во вверенных им учреждениях культуры, но и гонорары за съемки, гастроли и прочую доходную деятельность. По закону о доходах отчитываются и супруги госслужащих, поэтому мы можем оценить, сколько звездная семья заработала в целом.

Константин Богомолов: 19 136 000 рублей

У худрука Театра на Малой Бронной так и не появилось своей машины: жена подвозит, самокат выручает. В прошлом году Константин женился (по слухам, свадьба оплачивалась преимущественно по бартеру, так что не потратился особо). Богомолов владеет квартирой в Москве (80 кв. м), а в другой, почти такой же площади, имеет долю (видимо, это жилье родителей). Зато жена у худрука и производителя модных сериалов богачка. У Ксении Собчак есть роскошный автомобиль Bentley Continental, а доход за

2019 год задекларирован в размере 185,754 млн руб. Вдобавок у нее три квартиры и земельные участки. То есть выходит, что Ксения примерно в десять раз богаче мужа.

Владимир Спиваков: 89 750 000 рублей

У музыкантов мирового уровня традиционно высокие доходы. Поэтому дирижер, скрипач, народный артист России Владимир Спиваков заработал больше коллег. Президент Московского международного Дома музыки имеет квартиры в Москве (76 кв. м) и во Франции (360 кв. м). А у его жены Сати Спиваковой есть недвижимость в Испании (75 кв. м). Супруга мэтра задекларировала 9,71 млн руб. годового дохода. Итого семейный бюджет за год составил почти 100 млн руб.

Геннадий Хазанов: 64 578 000 рублей

У худрука Театра эстрады две квартиры в Москве и одна в Латвии. Ездит Геннадий Викторович на автомобиле BMW. А его супруга с доходом в 297 тыс. руб. — на Mercedes-Benz. На нее записаны дом и квартира в России, а также по две квартиры в Израиле и Латвии.

Надежда Бабкина: 34887000 рублей

Надежда Георгиевна успевает и театром «Русская песня» руководить, и «Модный приговор» вести, и гастролировать со спектаклями и концертами. Нынешний год для народной артистки был сложным — она боролась за жизнь, победила коронавирус, потратила немалые деньги на лечение в частной клинике и реабилитацию. Но она уже вернулась на работу и тут же получила неплохие контракты от рекламодателей. Сейчас Бабкина готовит на осень премьерные постановки в театре и юбилейный вечер в честь своего 70-летия, которое было весной. У народной артистки есть загородный дом, квартира в Москве, апартаменты в Болгарии и новенький Mercedes.

Кирилл Серебренников: 25 675 000 рублей

У худрука «Гоголь-центра» одна квартира в Москве (44 кв. м) и одна в Германии (100 кв. м). А ездит режиссер на Toyota Camry.

Владимир Машков: 25 595 000 рублей

У худрука Театра Олега Табакова в собственности две просторные квартиры в Москве (76 и 104 кв. м). Ездит Владимир Львович на двух автомобилях Mercedes. У его жены квартира есть, официального дохода в 2019 году не было.

Александр Ширвиндт: 15 522 000 рублей

У худрука Московского академического театра сатиры две квартиры и земельный участок, а в автопарке два автомобиля — Volvo и Mitsubishi. Супруга артиста Наталья Николаевна Белоусова за год заработала всего лишь 242 тыс. руб.

Олег Меньшиков: 11 607 000 рублей

У худрука Драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова есть дача и одна квартира (171 кв. м). Автомобиль у народного артиста тоже один — Audi Q7. А у его жены доход за год всего 69 тыс. руб.

Ирина Апексимова: 7442000 рублей

У директора Московского театра на Таганке две квартиры в столице — 86 и 35 кв. м.