«Это подло»: известные адвокаты оценили поступок Собчак после ДТП с юридической и моральной точек зрения

Сергей Жорин и Юрий Шель ответили на вопрос, можно ли трактовать действия Ксении Собчак после аварии как оставление человека в опасности.

Общественность обсуждает поведение Ксении Собчак после ДТП в Краснодарском крае. Автомобиль Mercedes S 500, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В результате столкновения 35-летняя Екатерина Тарасова, находящаяся в другой машине, погибла. А спустя несколько минут после трагедии Собчак просто пересела в другое такси и уехала.

Впоследствии она написала в своем Telegram-канале, что ее директор все же вызвал «скорую помощь» и сходил посмотреть, можно ли помочь другой машине. Впрочем, водитель Volkswagen во время опроса рассказал, что ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы.

Что можно сказать о поступке Ксении Собчак с юридической и моральной точек зрения? На этот вопрос ответили известные адвокаты Сергей Жорин и Юрий Шель. И их мнения оказались противоположными.

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Сергей Жорин: «Активизировались все недоброжелатели Ксении»

Так, Сергей Жорин считает, что Ксения Собчак подверглась ничем не обоснованной травле. По его мнению, телеведущая – это тот персонаж, который привык эпатировать и привлекать к себе внимание. И в какой-то степени она стала жертвой собственного имиджа.

— Сергей Викторович, пользователи Сети все-таки уверены, что Ксения Собчак подгоняла водителя ехать быстрее, что и спровоцировало автокатастрофу. Если действительно выяснится, что это так, то что может ей грозить?

— Во-первых, водитель управляет источником повышенной опасности. И именно он принимает решение, как вести себя на дороге, поскольку несет ответственность за окружающих.

И потом, какой смысл был подгонять водителя, если даже попав в ДТП, а потом пересев в другое такси, Собчак все равно успела на самолет. Никакого основания устраивать гонки не было.

К тому же в разных регионах существует определенная культура вождения, и она отличается даже в Москве и Московской области. Иногда в силу профессиональной необходимости я выезжаю за пределы города, например, в Ростовскую область, и наоборот, говорю водителю: «Потише, потише». В южных регионах, например, ездят очень темпераментно.

— Сразу после инцидента Собчак пересела в другое такси и уехала. Можно ли трактовать такой поступок, как оставление в опасности?

— Ксения писала в своем Telegram-канале, что «скорую помощь» все-таки вызвали. Люди пишут, что ее могут привлечь к ответственности за оставление в опасности, — абсолютный бред. Ни к какой ответственности ее не привлекут. Но что она могла сделать? Остаться на месте происшествия, ждать приезда «скорой» и полиции или что?

Если бы Ксения уехала, а карета «скорой помощи» приехала спустя длительное время, и из-за этого погибли люди, то здесь еще можно было о чем-то рассуждать… А здесь развернулась безосновательная, очень сильно натянутая травля на пустом месте. Ей вменяют в вину даже то, что она не сообщила о происшествии в СМИ.

А что касается водителя, то ему избрали меру пресечения о подписке о невыезде. И это действие соответствует юридической практике.

— Может, она уехала как раз потому что боялась обнародования инцидента?

-Я сразу скажу, что не являюсь поклонником Ксении Собчак. А тот факт, что публичные люди не хотят попадать в сводки новостей, — это, на мой взгляд, нормальная ситуация. Ксению также обвиняют в том, что она не получила никаких травм. Но, на мой взгляд, попав в такую аварию, избежать этого невозможно. В любом случае здесь не обойдется без сотрясения мозга, а его степень уже установят врачи.

Как минимум, растяжение каких-то мышц, например, шейных отделов, а как максимум – смещение позвонков, последствия которого могут проявиться в дальнейшем. Речь идет и о стрессово-шоковом состоянии.

Если бы Ксения не ехала в аэропорт, а, например, перемещалась из точку А в точки Б на каком-нибудь спортивном автомобиле, то еще можно было подозревать в том, что она поменялась с водителем местами.

Есть много историй, когда участники ДТП пересаживаются с водительского места на пассажирское и берут вину на себя, особенно если человек ехал в нетрезвом состоянии.

Я думаю, что здесь активизировались все ее недоброжелатели. Причем речь идет не об обычных людях, ситуация в большей степени нагнетается со стороны отдельных СМИ и Telegram-каналов.

С юридической точки зрения ничем негативным для Ксении ситуация не закончится. Здесь нет никакой правовой подоплеки, чтобы ей что-то предъявлять.

Юрий Шель: «Здесь речь идет о моральной ответственности»

А вот адвокат Юрий Шель придерживается другого мнения. Он уверен в том, что Ксения Собчак, оставившая место автокатастрофы, просто не выполнила свой гражданский долг и не проявила человечности по отношению к пострадавшим.

— Торопила ли Собчак водителя или нет, это он пусть скажет сам. Дело в том, что после столкновения всегда нужно оказать первую медицинскую помощь.

По видео же видно, что около дороги лежало бездыханное тело женщины. А два других пассажира находились в тяжелом состоянии. Помощь телеведущая не оказала. Она дождалась другую машину, села в нее и спокойно уехала в аэропорт.

И самое подлое в этой ситуации – это появившийся вскоре в Инстаграме пост о трех способах счастья. Она была уверена в том, что никто ни о чем не узнает и вела себя так, как будто ничего не случилось. А уехать до приезда ГАИ, до приезда скорой помощи…

— Что могла сделать Ксения в этой стрессовой ситуации?

— Люди истекали кровью, можно было сделать перевязки. Это тот случай, когда счет идет на минуты.

Можно истечь кровью за три минуты, особенно, если повреждена артерия, поэтому нужно было остановить артериальное, бедренное кровотечение. Ничего этого она не сделала.

Конечно, гражданский долг не имеет отношения к юридической ответственности, здесь речь идет о моральной составляющей. Но тот факт, что она никому не оказала помощь, — это просто подло.

Напомним, авария, в которой фигурирует имя Ксении Собчак, произошла на участке дороги между Адлером и Красной поляной поздним вечером 9 октября. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, а водитель и еще одна женщина, находившаяся в этой машине, были доставлены в больницу. 40-летний водитель Mercedes S 500 признал свою вину.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 264. Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

На следующий день после аварии Ксения Собчак выложила пост, в котором рассказала, что получила сотрясение мозга. Ей предлагали госпитализацию в Сочи, но ведущая приняла решение уехать домой. Также Ксения подчеркнула, что вопреки слухам не заставляла водителя ехать быстрее.

Что же касается поста о счастье, появившемся спустя некоторое время после трагедии, то он был запланирован помощниками Собчак и его просто вовремя забыли убрать.

Впоследствии в соцсетях появился еще один пост Ксении Собчак. Так, светская львица написала, что связалась с мужем Оксаны Садовник — одной из пострадавших в аварии. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. И Ксения будет решать вопрос, как можно помочь ей с лечением.

Также Собчак сообщила, что ищет контакты родных погибшей Екатерины Тарасовой и уже связалась с отцом Роберта – пострадавшего водителя Volkswagen.

Что же касается комментария об оставлении людей в опасности, Ксения Собчак написала, что она не врач и не спасатель, и не помогла бы ни руками, ни советами, а только связями и возможностями.

«А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали: «Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» — это не конструктивно, это бредово», — заключила телеведущая.

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