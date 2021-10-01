Анна Калашникова ополчилась на Цымбалюк-Романовскую из-за Прохора Шаляпина

Миллионерша скончалась от коронавируса и возможно вдовцу даже не дадут с ней проститься.

Прохор Шаляпин стал вдовцом. От коронавируса скончалась его 42-летняя богатая жена. Певец не находит себе места, ведь совсем недавно он делился, что Татьяна Клаудия Дэвис идет на поправку. И вдруг, словно гром среди ясного неба, вечером 30 сентября ее не стало.

Анна Калашникова была в отношениях с Прохором, но их роман так и не дошел до официальной свадьбы, зато паре удалось сохранить доброе общение. Артисты созваниваются и рассказывают друг другу подробности личной жизни.

В беседе с Teleprogramma.pro Анна рассказала, что связалась с Прохором сразу, как только увидела новости о смерти его жены.

«Я сидела на съемках, когда услышала эту историю. Мне написали и я сразу же списалась с ним. Он ответил, поблагодарил. Больше я не звонила. Ему сейчас тяжело и, в первую очередь, он общается с родственниками своими и Татьяны. Ему не до друзей. Я его знаю хорошо, сейчас ему тяжело, лучше не трогать», — говорит Калашникова.

Она полагает, что в самое ближайшее время Прохор Шаляпин отправится домой к невесте, нужно организовать похороны.

«Но не в курсе, когда он планирует лететь, думаю, что в самое ближайшее время. Опять же, если будет такая возможность, все-таки коронавирус, визы…», — делится Анна.

Она, в отличие от Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой Прохор тоже был в отношениях, верит в его трагедию.

«Как бы так мягко сказать… Сейчас не тот момент, когда надо сомневаться. Не дай бог никому такую ситуацию. Хотя в свое время Прохор упрекал меня во лжи, не верил в мою беременность. В итоге у меня случился выкидыш. Но я его простила и поддерживаю. Мне также симпатична Татьяна, она была хорошей женщиной, действительно его любила и мы все были рады за Прохора. Они правда были счастливы. А слова Виталины мне кажутся очень неэтичными. У человека горе, а она такие вещи говорит. Ему нужны не хейтеры, а поддержка!» — заключила Калашникова.

Она отметила, что всегда относилась к Виталине Цымбалюк-Романовской хорошо, но в этой ситуации она осуждает пианистку.

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