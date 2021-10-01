Жена-миллионерша умерла после свадьбы: Шаляпин мечтал о семейном счастье, а стал вдовцом

Буквально в конце августа СМИ облетела новость о том, что выпускник «Фабрики звезд» женился на Татьяне Клаудии Дэвис. Никто не ожидал, что счастье молодых будет столь недолгим.

Прохор Шаляпин буквально летом светился от счастья рядом с красавицей-невестой. Пара сыграла пышную свадьбу в США. Торжество прошло в одном из дорогих отелей Лас-Вегаса. Выпускник «Фабрики звезд» выбрала в жены обеспеченную женщину, которая к своими 42-м годам сумела построить успешный бизнес. В Канаде семья Татьяны Клаудии Дэвис владеет сетью адвокатских контор. Молодоженам можно было пожелать только счастья, взаимной любви и благополучия. Никто из гостей на свадебной церемонии не ожидал, что этот союз будет недолгим.

Вскоре после свадьбы Татьяна Клаудия Дэвис подхватила «ковид», впала в кому и умерла. Со свадьбы прошло совсем немного времени. О торжестве писали в прессе в последних числах августа. А мечтающий о счастье и семье Прохор Шаляпин стал вдовцом.

«День погас, и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке.

Твой остывший след напомнит мне…

Как я любил тебя», — шепчет и плачет безутешный Шаляпин.

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