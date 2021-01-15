«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская — о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей фамилии

В одном из недавних интервью пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в своих снах «беседует» с актером Арменом Джигарханяном. А в ночь перед рождеством ей даже явился его призрак, который молча смотрел на нее и улыбался. Виталина признается, что до сих пор не смирилась со смертью бывшего мужа и время от времени плачет, вспоминая его…

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И это неудивительно. В возрасте 16 лет пианистка увидела спектакль с участием Армена Джигарханяна и влюбилась в него. Она поставила перед собой цель во что бы то ни стало завоевать расположение кумира и в итоге добилась своего. Все знают, как закончилась эта история. В 2017 году пара со скандалом развелась. Тогда бывшую жену Джигарханяна обвинили в незаконном присвоении имущества актера.

Как Виталина живет сейчас? Правдивы ли слухи о ее романе с Прохором Шаляпиным? И как она реагирует на обвинения в мошенничестве? На эти и другие самые популярные запросы Интернета Виталина Цымбалюк-Романовская отвечает в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Откуда родом

— Родом я из города Киева Украинской ССР.

Где училась

— После окончания Киевской консерватории я училась в Москве. Некоторое время преподавала, поскольку у меня это хорошо получается. Но сейчас преподавать не планирую, не вижу, каким образом могу это делать.

У меня был хороший педагог по фортепиано в Киеве. Он был профессором консерватории, завкафедрой, в свое время также окончил Московскую консерваторию. Он научил меня играть на рояле. И своей профессией я хорошо владею только благодаря ему. Так что я могу и сама многом научить.

Откуда такая фамилия

— Это не псевдоним, а настоящая фамилия. Первая часть фамилии – папина, а вторая – моей прабабушки по маминой линии.

Но я знала только бабушку, которая была педагогом по русскому языку и литературе, в совершенстве владела немецким. Она ушла, когда мне было четыре года, но научила меня читать. Я очень близко с ней общалась. И как ни странно, помню ее очень хорошо.

Где живет сейчас

— Я живу у себя дома, и мне здесь очень хорошо. Адрес, я думаю, все знают, это в районе Рублевского шоссе. Кстати, в этой квартире прописан Армен Борисович. Он до сих пор «живет» со мной и не мешает мне.

Рост и вес

— Рост – 164 см, вес – 55 кг. Я была немного покрупнее, но мой вес стабилизировался, после того, как Армен Борисович перенес инсульт. Тогда я очень похудела и до сих пор придерживаюсь этой формы, осталась в таких параметрах.

Где снималась

— Я никогда не снималась в кино, но один эпизод в фильме у меня все же был. Тогда я работала в бизнес-центре, играла на красивом прозрачном рояле. И как раз снимали фильм «Нулевой километр», это было очень давно, еще в 2000-х годах.

Режиссером фильма являлся Павел Санаев. В главных ролях снимались Светлана Ходченкова и Константин Крюков. Мой эпизод длился четверть минутки, там даже видно мою спину.

Сколько лет были вместе с Арменом Джигарханяном

— С 2001 года мы встречались. В 2017-м произошел так называемый развод. А постоянно мы жили вместе с 2009 года, это можно назвать гражданским браком.

Но есть решение суда, которое узаконило те наши отношения. То есть, подтвердило, что с 2009 года мы с Арменом Борисовичем постоянно жили в гражданском браке. Он был мне вместо мужа, ребенка, учителя и заменял всю планету. Но я нормальный человек. Вообще, я все хочу.

Виталина Цымбалюк-Романовская – аферистка

— Я ни у кого ничего не украла, поэтому и не сижу в тюрьме. Это же очевидно. Армену Борисовичу отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя заявление подавал не он, а от его имени. Опять же пользуясь тем, что Армен Борисович не ведает того, что происходит вокруг него. Эта ситуация уже давно решилась. И мне не нужно наследства, у меня есть все.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин расстались

— Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела, как женщина, которую затравили, в чем-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулеметами.

Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился. Может быть, Прохор хотел немного поиграть и продолжить, но повода просто не было. Мы не могли расстаться, просто, когда нет отношений, то и нечего выяснять.

Где работает сейчас

— Сейчас я занимаюсь своей профессией, готовлю программу с оперной певицей. Я выступаю в роли пианистки, что соответствует моему диплому об образовании. Также закончила несколько проектов социально-образовательного направления. И сейчас вместе с партнерами планирую открыть свое дело. Хотим создать координационный центр помощи семьям, где есть родственники с когнитивным расстройством, чтобы оказывать им всякую моральную, юридическую и медицинскую поддержку.

Я сама через это прошла и знаю, насколько это важно. Поэтому я буду делиться своим опытом, как нужно вести себя правильно в этих ситуациях, что нужно делать, чтобы ваши близкие не ощущали себя брошенными, не чувствовали, что жизнь закончена, а ощущали качество жизни.

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