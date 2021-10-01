Отожгла по полной: Копенкина в день смерти жены Шаляпина повеселилась на пенной дискотеке в бикини

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина устроила безудержные танцы на пенной дискотеке в Египте.

Примечательно, что это случилось в день смерти нынешней жены исполнителя 42-летней канадской миллионерши Татьяны Дэвис. Правда, Лариса Копенкина, участвуя в танцах, еще, судя по всему, не знала о трагедии в семье бывшего супруга.

На кадрах можно увидеть, как Лариса Копенкина отжигает в бикини. Надо сказать, что бизнес-леди уже 66 лет. При этом она не скрывает от публики свои формы.

больше по теме Самый обсуждаемый роман: как Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина строили любовь Пара прожила в браке два года.

Напомним, что Лариса Копенкина не так давно объявила о помолвке с долларовым миллионером Василием Райским. Когда состоится их свадьба – пока неизвестно.

Добавим, что нынешней жене Прохора Шаляпина Татьяне Дэвис на момент смерти было 42 года. Причиной ее ухода из жизни стал коронавирус.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.