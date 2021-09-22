Как Моргенштерн пришел в музыку, почему считает себя сатаной и зачем он женился

Свадьба эпатажного рэпера Моргенштерна, которая состоялась в последний день лета-2021, угрожает превзойти скандальную «потустороннюю» церемонию Ксении Собчак. По крайней мере, торжество уже окрестили свадьбой года, а ее сценарий и антураж разбирают на кейсы.

Все три года, что светит звезда эпатажного рэпера на небосклоне отечественного шоу-бизнеса, люди гадают — кто такой этот Моргенштерн: чей-то проект? Талантливый и дерзкий представитель поколения миллениалов, профанирующий авторитеты? Или просто необразованная выскочка? Мы же в нашем материале выяснили, как сложилась биография музыканта, кто или что на него повлияло и влияет сейчас, и сколько денег все это ему принесло.

Моргенштерн: детство, родители, псевдоним

Алишер Тагирович Моргенштерн родился в 1998 году 17 февраля в Уфе. С рождения и до 14 лет будущий король эпатажа носил фамилию отца – Валеев. И свой первый паспорт отправился получать с материнской фамилией – Моргенштерн.

«Марина Моргенштерн. Дедушка у нас Юрий Моргенштерн, так что да, взял фамилию мамину, чтобы продолжать род. Не было мужиков в роде Моргенштерн, не осталось. Ну и отца просто у меня не было, типа на… Валеев», — объяснил свой поступок рэпер в интервью Дмитрию Гордону. И расшифровал смысл: «Утренняя звезда – это в Библии имя Люцифера. Одно из имен, переводится как «несущий свет». И я задумался: так, меня все называют дьяволом. У меня три шестерки на лбу, моя фамилия по маме – Моргенштерн. Дьявол, по преданию, вышел из моря, имя мамы Марина в переводе – «морская». И я думаю: «Так, я дьявол!».

По национальности Моргенштерн – еврей по матери и башкир по отцу. Родители артиста разошлись, и впоследствии музыкант признавался, что видел отца от силы раз пять, поскольку тот с матерью никогда не был, живя на три семьи. Тем не менее, Алишер подчеркивает, что папа у него был «очень крутым», занимался бизнесом, подарил дорогой мобильный телефон. Когда Алишеру исполнилось 11 лет, отец умер от цирроза печени, вызванного алкоголизмом.

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После школы Алишер поступил в педагогический университет. Но со скандалом был отчислен из него, поскольку на школьной практике предложил ученице заняться сексом в туалете. Затем поступает Уфимский государственный авиационный технический университет на специальность «информатика», но и там задерживается ненадолго. С учебой у юноши не складывается, и он решает идти работать – сначала курьером, потом автомойщиком, выступает на улице со своими песнями. И быстро понимает, что хотел бы посвятить себя творчеству.

Моргенштерн: рост, вес, внешность и тату

Сейчас при росте 185 см Моргенштерн весит 72 килограмма. Но чтобы достичь этой цифры на весах, ему пришлось потрудиться. Хотя артист признается, что особых диет и тренировок в свою жизнь не вводил – это ему удалось благодаря подсчету калорий и насыщенному рабочему графику. Самый большой вес, с которым жил Алишер, — это 92 килограмма.

Внешность артиста при его появлении в шоу-бизнесе шокировала старшие поколения. Над левой бровью – «число зверя», под правым глазом – звезда Давида, во лбу – нота, на шее – слова. Да и все тело музыканта испещрено синей краской. Первым на коже Алишера появился скейтборд как любимый транспорт подростка в 14 лет.

За время своей карьеры артист не раз менял имидж. Например, он носил длинные дреды, который красил в яркий цвет, первым начал красить ногти и ввел в российском шоу-бизнесе моду на цветной мужской маникюр, как Элджей, периодически выгуливает грилзы.

Не против Моргенштерн и женской одежды в мужском гардеробе. Правда, носит платья артист исключительно для особых случаев. Например, когда его признали «Женщиной года-2020», он поднялся за наградой в шелковом платье и с широкополой шляпой на голове. А на собственную свадьбу нарядился в белое платье невесты.

Моргенштерн: начало карьеры, #ИзиРеп

Творчеством будущий артист начал заниматься в 11 лет. Мама всячески поддерживала это увлечение и даже подарила сыну дорогой профессиональный микрофон. Он написал свой первый рэп, но ровесники не оценили, высмеяли, и это занятие он оставил. Но вскоре вернулся к нему, чтобы доказать недругам, что у него все получится. Кумирами Алишера на тот момент были Гуф и АК-47.

В 2010 году начинающий рэпер снимает свой первый клип «Мы выше облаков» под ником DeeneS MC в дуэте с товарищем под прозвищем Белый Ап. В студенчестве Алишер сколотил рок-группу «ММД CREW» и начал записывать треки под псевдонимами Mamavirgin и 1st july.

Огромную роль в продвижении Алишера сыграл YouTube-канал. Юноша зарегистрировал его под названием Morgenshtern и начал активно вести рубрику под названием #ИзиРеп. В каждом из видео блогер учил подписчиков делать музыку на коленке — за пять минут создавал хиты в стиле того или иного современного исполнителя, и тем самым доказывал, что в этом нет ничего сложного.

О современной музыке юноша тогда с вызовом заявил: «Лично я считаю, что она давно обесценилась, она бездарна и за ней не стоит никакого таланта. И вообще сейчас рэп читает каждый второй». И в каждом из видео будущий король эпатажа прошелся по Элджею, Ольге Бузовой, Фараону, Face и другим.

«Если честно, я в то время ненавидел просто новый рэп, новую школу», — признается в 2020 году Ивану Урганту Моргенштерн.

В 2018 году Моргенштерн снимает дисс на известного блогера Юрия Хованского, в котором посылает его на три буквы и вызывает на рэп-баттл на Versus. Хованский соглашается, но с условием — чтобы ему заплатили 2 млн рублей. Но дерзкого юношу такой расклад не устраивает, платить он отказывается и даже не принимает пожертвование некоего анонима, который хотел посмотреть на баттл. В итоге поединок не состоялся.

Моргенштерн: рэп, лучшие клипы и альбомы

Параллельно на своем канале Алишер Моргенштерн публикует собственное музыкальное творчество. В 2016 году он выпускает кавер-версию на песню Yung Trappa — клип «Я хороший?». В 2017-м будущий кумир молодежи снимает с блогером Андреем Мартыненко видеоролик «Будет моей», который встречен публикой довольно тепло.

В день своего 20-летия, 17 февраля 2018 года, Моргенштерн выпускает первый мини-альбом Hate Me. В него вошли 6 треков, включая скандально известный клип «Дикий», который по неизвестной причине был запрещен в российском YouTube. Второй альбом «До того как стал известен» Моргенштерн анонсирует осенью того же года, предварительно скрыв все видео на канале. В результате студийник оказывается переизданием треков, записанных Алишером еще в 2017 году под ником 1st July.

В 2019 году Моргенштерн и его карьера идут в гору. Январь ознаменовался выходом альбома «Улыбнись, дурак!» с семью композициями, в августе рэпер выпускает трек и клип под «Новый мерин», в котором хвастается дорогущей иномаркой, а осенью появляется сразу две прорывных работы: сингл «Грустная песня» Thrill Pill с Егором Кридом, а следом — романтическая история под названием «Мне пох» — фит с Клавой Кокой, а также клип на него, который посмотрели более 100 миллионов пользователей. В поцелуй рэпера и певицы на яхте тогда поверили практически все поклонники и были уверены, что парочка встречается.

По-настоящему прорывным для скандального рэпера стал 2020 год. Моргенштерн в течение недели создает свой новый альбом в «прямом эфире» у себя на канале. «Легендарная пыль» родилась на глазах миллионов пользователей и стала самым успешным в карьере рэпера альбомом. За первые полчаса после релиза он набрал миллион прослушиваний и пять миллионов — за 11 первых часов. Кроме того, во «ВКонтакте» сборник установил абсолютный для соцсети рекорд по прослушиванию — более 21 миллионов раз за первые двое суток.

В «Легендарную пыль» вошли несколько фитов с известными музыкантами, включая кумира Моргенштерна детских лет, Витю АК-47. Клип «Ратататата» с рэпером на канале Алишера набрал 40 млн просмотров, а бэк о том, как его снимали, посмотрело еще 5 млн пользователей.

Кроме того, Моргенштерн записал фит со Славой Марлоу «Я съел деда», который стал предметом разбирательства в суде — прокуратура усмотрела в тексте признаки экстремизма. Также в дуэте, но уже с Шарлотом, рэпер выпускает 8 Марта песню «Малышка» — своего рода признание в любви всему прекрасному полу.

Рэпер хвастался: за 2,5 месяца «Легендарная пыль» принесла ему 12,5 миллионов рублей. И осенью Моргенштерн вместе с продюсером альбома Славой Марлоу получили 22 платиновых диска Zhara Music за все песни на пластинке.

В том же году Моргенштерн анонсирует фанатам коллаборацию с Элджеем. Их Cadillac ждут миллионы фанатов, но в назначенное время артист выпускает свое новое троллинг-творение — «Пососи», эпатируя и подогревая интерес фанатов. Следом появляется долгожданный фит, который в день выхода попадает на 1 место в чарте Genius, а на YouTube-канале по сей день лидирует с почти 130 млн просмотрами. Примерно столько же – у совместного хита Моргенштерна и Тимати El Problema.

В декабре 2020-го Моргенштерн «подводит итоги» уходящего года весьма творческим образом. Он выпускает клип на свою новую песню Cristal & Moët, которая меньше чем за сутки ролик набирает более 4 миллионов просмотров. В самом видео 22-летний артист хвастается богатством и поливает полуголых фигуристых моделей шампанским люксовой марки.

2021 год ознаменовался укреплением позиций артиста на музыкальном Олимпе. Весной Моргенштерн выпускает четвертый студийный альбом Million Dollar: Happiness, затем записывает клип «Новая Волна» совместно с автором оригинала DJ Smash.

«Я начал «стрелять» тогда, когда перестал завидовать. До этого топливом была зависть. Я думал: «Я завидую этим рэперам! Почему их музыка такая простая, а они популярны?», — признался в 2021 году Александру Гордону музыкант. А чуть ранее осознал: «Сам в итоге стал самым главным рэпером нашей страны. И оказалось, что талант все-таки нужен. Мало того, что нужен талант – нужно быть гением».

Моргенштерн: наркотики, алкоголь, суды

«Из всех наркотиков, которые были в моей жизни, к сожалению, до сих пор остались два самых вредных. Но я не могу от них избавиться. Это никотин и алкоголь», — чистосердечно заявил в недавнем интервью Моргенштерн. О том, что он употребляет, рэпер никогда не скрывал. Но сейчас он уверяет, что запрещенные вещества в прошлом.

В 2020 году Моргенштерн чуть не скончался от передозировки — у него едва не остановилось сердце. «Ощущение смерти было. Но спасибо тем врачам», — вспомнил, как его вытащили с того света, музыкант.

Минувшим летом Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. За нарушение законодательства рэпер был оштрафован на 100 тысяч рублей. Но в ответ он подал апелляцию, а также поблагодарил заявившего на него экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова за пиар. При этом, Моргенштерн своей вины не признает.

«У меня нет ни одной песни, где бы я сказал, что наркотики — это хорошо. У меня есть песни, где я страдаю, что я употреблял. Есть песни, где я говорю, что я употребляю. Но никогда, никогда в своей жизни я не говорил, что наркотики — это хорошо», — утверждает артист.

С алкоголем у Моргенштерна проблемы с 16 лет — уже тогда у него сформировалась сильная зависимость. Употреблял «горькую» рэпер, по его признанию, ежедневно по одной бутылке, это ему помогало забыться. «Самое запоминающееся, когда я допился до беспамятства, это когда я очнулся у себя дома голый, в коридоре, в луже, держа руль и мне казалось, что я выезжаю из сугроба. Лужа, как оказалось, — это моя моча», — без капли стыда рассказывает про свои «достижения» сегодня артист.

Кроме того, по сей день Моргенштерн выходит на сцену подшофе. «В гримерочке с пацанами сидишь, пивка-коньячка дал — и пошел», — объясняет музыкант. Часто такие передышки приводят к перебору, и на сцене Моргенштерн уже едва может петь.

Кстати, в конце лета 2021 года на Моргенштерна снова подали в суд. На этот раз истец — учитель географии одной из московских школ Артем Васильевых. Он намерен призвать к ответу артиста за его высказывание в одном из интервью. Алишер назвал школы и все учебные заведения «домиками, откуда выходит раб». К Васильевых присоединился музыкант Юрий Семеняк, они вместе бороться против деструктивных высказываний рэпера. С музыкой рэпера они, как оказалось, не знакомы.

Моргенштерн: скандалы и эпатаж

Глядя на кейсы Моргенштерна, с которыми он взошел на музыкальный Олимп, у многих закралось подозрение, что все его скандалы произошли по сценарию, а сам он — чей-то продуманный проект. На эту тему Алишер любит постоянно подшучивать. Например, после своего второго альбома он разместил ролик, в котором так и заявил: он — коммерческий проект.

Правда, спустя пару дней опровергает эти слова и объявляет конец периода блогерства и начало серьезной работы в музыке. В подтверждение слов артист срезает свои дреды, делает тату с изображением моргенштерна — холодного оружия в виде шипованного металлического шара.

А перед этим летом Моргенштерн заставил буквально возненавидеть себя за то, что сжег 100 тысяч рублей. На съемках клипа «Вот так» с рекламной интеграцией в размере полумиллиона рублей артист решает «дать огня» за счет сотни, в результате хайп вокруг него возрастает.

«Это же гениальнейший пиар-ход! Всего сто тысяч, а говорят все», — произнесет первый раз в 2020 году Моргенштерн у Ивана Урганта. Во второй раз эта же фраза прозвучит у Алишера в конце лета 2021 года, когда в интервью Дмитрию Гордону музыкант расскажет про штраф, назначенный ему судом за пропаганду наркотиков.

В 2020 году Моргенштерн обещает релиз фита с Элджеем Cadillac, но вместо него выпускает клип «Пососи». И обманутые ожидания фанатов не выдерживают — дизлайки на него сыпятся как из рога изобилия. Но рэпер и эту ситуацию повернул в свою пользу: он потребовал больше дизов у аудитории, и те постарались, в результате творение Моргена обошло антирекорд Тимати и Гуфа с клипом о Москве, набрав 2,5 млн дизлайков.

В том же 2020-м, но уже осенью, Моргенштерн становится лауреатом журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Рэпер будто этого и ждал: он заявился на церемонию в бархате, широкополой шляпке и с мужчиной. Возмущению гостей не было предела. Телеведущая Ксения Бородина высказала тут же свое несогласие, и долго потом не могла прийти в себя от культурного шока.

О страсти Моргенштерна к роскоши уже ходят легенды. Рэпер начал кичиться кэшем сразу же, как только он у него появился. Дорогие тачки, пачки денег, толстые цепи и кольца – все это всегда напоказ. В подтверждение того, что он многое может себе позволить, Алишер на январских каникулах запостил в Instagram счет из дубайского ресторана – на один ужин музыкант потратил почти 200 тысяч рублей. «Ну фигня вообще, на самом деле я думал, будет больше. Привет нищим», — цинично прокомментировал артист свой жест.

В начале лета 2021 года на премии Муз-ТВ без скандалов с участием Моргенштерна не обошлось. Артист был уверен, что соберет комплект тарелок в главных номинациях. Он явился на церемонию в инвалидной коляске, получил несколько наград, но неожиданно для него звание лучшего исполнителя уходит Александру Ревве, по совместительству ведущему церемонии.

Эпатажный артист не стерпел, выскочил из коляски на сцену и призвал пересчитать результаты. Не добившись справедливости, артист бросил Ревве: «Да подавись ты своей тарелкой. Победа — это не тарелка. Победа — это то, что на сегодняшней премии запомнят меня». Общаться со второй ведущей премии, Ксенией Собчак, Моргенштерн и вовсе отказался разговаривать без 5 миллионов рублей с ее стороны.

Моргенштерн: интервью, шоу, проекты

С возросшей популярностью повысился и интерес к Моргенштерну со стороны медиа и СМИ. Артист зимой 2019 года побывал на YouTube-шоу Амирана Сардарова («Дневник Хача») — «Шоу без названия», где вместе с ним участвовал Дмитрий Ларин.

Рэпер попрощался с пользователями, заявив, что удаляется с видеохостинга, пообщался со зрителями. Правда, спустя несколько дней после запуска таймера обратного отсчета передумал покидать YouTube и извинился за ложную тревогу.

В 2020 году после выхода «Легендарной пыли» на музыкальные площадки Моргенштерн появляется в гостях у Ивана Урганта, где презентует свое детище. Осенью он становится гостем YouTube-шоу «ВДудь» Юрия Дудя и рассказывает о своем успехе, достижениях, любви к роскоши. Известный блогер тогда пообщался не только с рэпером, но его окружением — это музыкальный партнер Слава Марлоу и возлюбленная Дилара Зинатуллина. По сей день видео посмотрели 28 миллионов пользователей. Позже музыкант признается, что ему у Юры не понравилось, потому что шоу не случилось.

После скандала на премии Муз-ТВ, где Моргенштерн не получил тарелку и отказался говорить с Ксенией Собчак без 5 млн рублей, Алишер приходит на Первый канал в «Вечерний Ургант». Бесплатно. Музыкант кичится своими новыми тату на зубах в виде трех шестерок, обсуждает «Лучшего исполнителя» по вервии Муз-ТВ Александра Ревву, создает на глазах рэп для Урганта, который они в финале вместе исполняют.

В конце лета Моргенштерн приходит на интервью к Дмитрию Гордону. В течение двух с половиной часов журналист и рэпер обсуждают жизнь эпатажного артиста, его порочные увлечения, любовь и творчество, музыкант к концу беседы уже оказывается изрядно пьян, поскольку все это время пил.

Рэпер, рассказывая Гордону про благотворительную поддержку трехлетнего малыша Ильи со СМА Илье, не может сдержать эмоций и пускает слезу. За два дня с моменты выхода интервью посмотрели почти 8 миллионов человек.

Моргенштерн: личная жизнь

Скандальный рэпер, в клипах которого часто фигурируют длинноногие модели в откровенных нарядах, — однолюб. Его сердце принадлежит одной-единственной — землячке Диларе Зинатуллиной. Они были знакомы давно, но роман завязался в 2017 году, поначалу ее родители сначала скептически отнеслись к союзу дочери с татуированным парнем, но сейчас воспринимают его хорошо.

Девушка была рядом с бойфрендом в самые знаковые периоды его жизни, и, когда слава и деньги обрушились на Моргенштерна, узнала, что он ей изменяет. Тогда артист предложил подруге перейти на свободные отношения, но она не согласилась, и пара распалась.

Но через год, в 2020-м, Моргенштерн и Дилара вновь воссоединились, и с тем пор не расставались. В июне 2021 года девушка делает предложение своему «Женщине года – 2020» во время посещения синагоги, на что тот отвечает согласием.

А через месяц уже Моргенштерн просит руки и сердца Зинатуллиной. Во время съемок откровенного клипа артист в одних трусах при всей команде встал перед Диларой на колено: «Женщина моя любимая, будешь моей женой реально?» — обратился к ней рэпер. Красотка начала мяться, обещала подумать, но жених не потерпел промедления — ненормативно выругался и затребовал внятного ответа здесь и сейчас. Она сказала «да».

Моргенштерн: свадьба

«Никогда я такого счастья не испытывал, как сейчас. Я понял, что самое главное богатство, — это, на самом деле семья. Это люди рядом. И я для себя уже сделал все что можно. И сейчас начал делать счастливыми людей вокруг и получаю от этого в разы больше, чем от того, что делал для себя», — признался Гордону Моргенштерн накануне собственной свадьбы.

Бракосочетание Алишера и Дилары состоялось 31 августа 2021 года. И прошло по двум сценариям. Первый молодожены разыграли в духе 90-х: с тамадой, выкупом невесты, конкурсами, плакатами и старой тачкой до загса с дешевым декором, автопрогулка на арендованном лимузине по Москве.

Сам Моргенштерн выглядел типичным женихом из прошлого века, равно как и его невеста. Вести все это действо посчастливилось Ксении Собчак. «Я веду норм свадьбу сегодня! Ребята накопили», — заявила телеведущая о своем гонораре у себя в Instagram.

После ЗАГСа молодые отправились на реку, где на теплоходе состоялась вторая часть свадьбы. Среди приглашенных звезд на оказались Артур Пирожков (Александр Ревва), Настя Ивлеева, которая появилась на празднике в траурном облачении и не снимала черную вуаль весь вечер, блогер Эльдар Джарахов, Даня Милохин и другие медиаперсоны.

Молодожены поменялись местами – Дилара нарядилась в мужской смокинг, Алишер – в белое пышное платье. Собчак вывела «жениха» на белой лошади, а «невеста» в ожидании сего принца облилась красным вином. Финалом стал обмен кольцами, сцепленными цепочкой, и фейерверк.

Не обошлось без происшествий – кто-то из гостей затеял драку, а в финале вечеринки нагрянула полиция, которая остановила праздник, пока не обыскала всех и каждого в поисках запрещенных веществ.

Как подсчитала «Комсомольская правда», праздник обошелся Моргенштерну, как минимум, в 10 миллионов рублей.

Моргенштерн: бизнес, Альфа-банк

В начале лета 2020 года Моргенштерн анонсировал открытие своего ресторана в центре Москвы. 25 июня 2020 года Алишер Моргенштерн и Эдуард Попов, прославившийся как автоблогер Янис Грек, зарегистрировали ООО «КАЙФ», а в конце октября состоялось грандиозное открытие ресторана Kaif на последнем этаже офисного здания на Большой Дмитровке. Из этого события скандалист сделал очередной эпатажный выпад и заявил, что попасть в его заведение смогут далеко не все: он для избранных.

Над меню Алишер работал чуть ли не лично — об этом он заявил своим фолловерам в Instagram. Такая погруженность в процесс вышла артисту боком. Точнее, на боках — он набрал лишний вес. «Пожирнел на пять килограмм», — признался музыкант.

А вот попытка Моргенштерна стать банкиром оказалась не такой успешной. Зимой музыкант выпускает «Клип за 10 лямов», в котором сорит деньгами в отделении «Альфа-банка», а сексуальные «сотрудницы» банка становятся едва ли не терминалом — рэпер проводит транзакции карточкой у них в декольте.

После релиза представители финансовой организации берут Алишера Моргенштерна на работу в качестве директора по работе с молодежью. Правда, видео быстро привлекает ФАС, надзорный орган находит в нем нарушения закона о рекламе, и банк быстро открещивается от сотрудничества с эпатажным музыкальным деятелем.

Моргенштерн: рейтинги, доходы

В середине 2020 года российский Forbes разместил Алишера Моргенштерна в списке «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020» на 21 строку с доходом за предыдущий год 1,5 млн долларов.

А в 2021 году артист оказался сразу на второй строке этого рейтинга. Благодаря новым клипам, альбомам, скандальному эпатажу и провокациям музыкант обогнал многих коллег по популярности и доходу, уступив лишь Хабибу Нурмагомедову.

По итогам всего 2020 года от рекламных контрактов, прослушиваний в Интернете, YouTube-просмотров его клипов, а также дохода от ресторанного бизнеса артист заработал 7,4 млн долларов, что эквивалентно 544 млн рублей.

Моргенштерн сегодня

В 2021 году Моргенштерн выпустил два альбома Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business. Перед их выходом состоялась премьера трека Show. Успех не заставил себя ждать: клип на одну из песен первой части дилогии, Pablo, посмотрели 2 миллиона пользователей за первые 5 часов с момента премьеры.

Сейчас музыкант планирует свой медовый месяц после громкой свадьбы, а также готовит новые эпатажные коллаборации с музыкантами. Кроме того, многие поклонники уверены — Моргенштерн вскоре появился на интервью у Ксении Собчак, поскольку теледива якобы провела ему свадьбу на условиях бартера.

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