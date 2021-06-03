Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях

Суд по делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна закончился для рэпера штрафом в 100 тысяч рублей. Как передает канал «360», Зюзинский суд Москвы признал 23-летнего артиста виновным в пропаганде наркотиков, и эпатажная звезда осталась недовольна этим решением.

Правда, сразу после оглашения приговора Моргенштерн вышел в прямой эфир в Instagram и поблагодарил всех причастных к делу, в том числе и суд, и своих обвинителей, «за такой великолепный цирк». По словам оштрафованного, во время заседания несколько раз были прослушаны его песни «Розовое вино — 2» и Family, в которых были найдены элементы запрещенной пропаганды, и судебные приставы пританцовывали под музыку. Молодой человек увидел во всем этом очередной пиар для своей звездной персоны.

Он также обратился к тем, кто считает, что его творчество негативно влияет на молодежь. Рэпер подчеркнул, что он артист и находится в образе, а те или иные темы в его песнях — это часть творчества и субкультуры. Моргенштерн считает, что осуждать его за песни о рэперской жизни — это все равно, что осуждать актеров, сыгравших фашистов в кино про войну, за свастику и экстремизм.

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