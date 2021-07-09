В одних трусах и с матами: Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной

23-летний эпатажный кумир молодежи Алишер Моргенштерн месяц назад принял предложение руки и сердца от своей девушки Дилары с которой встречается несколько лет. Но решил все-таки к свадьбе идти более традиционным путем и перехватил инициативу.

Видео с коленопреклоненной позой, кольцом и аплодисментами появилось у Дилары в микроблоге. И, разумеется, Моргенштерн не был бы Моргенштерном, если бы не сделал все по-своему.

На съемках довольно провокационного клипа рэпер в одних трусах при всей команде встал перед своей подругой на колено: «Женщина моя любимая, будешь моей женой реально?» — спросил музыкант. В ответ девушка замялась, пообещала подумать, на что новоиспеченный жених довольно резко и с ненормативной лексикой затребовал внятного ответа здесь и сейчас.

И она сказала «да». Позже красотка написала у себя в микроблоге: «Я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям».

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