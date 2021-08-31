Кадры из ЗАГСа: Моргенштерн женился на своей возлюбленной

Алишер Моргенштерн уже не первый год выступает на сцене и снимает клипы. Он успел стать кумиром молодежи. Не со всеми звезда шоу-бизнеса рэпер дружит. В свое время он даже попросил круглую сумму, когда Ксения Собчак хотела сделать с ним интервью.К слову, Алишер достаточно богат. Он носит дорогие часы, владеет автомобиля премиальных классов и порой раскидывается деньгами в клипах.

При этом Моргенштерн оказался ценителем традиций. Он состоит в отношениях с Диларой Зинатуллиной. В этом году рэпер попросил ее руки. И вот 31 августа влюбленные сыграли свадьбу. Выкуп невесты прошел с соблюдением всех нюансов. Даже плакаты на стенах подъезда и шарики были развешаны, а жених участвовал в конкурсах. За этим наблюдала Ксения Собчак. Потом рэпер встретил невесту, облачившуюся в свадебное платье со шлейфом и диадему.

На машине старой марки они отправились в ЗАГС в Москве. Молодых людей расписали, после чего они похвастались свидетельством и браке и кольцами. Моргенштерн даже станцевал перед друзьями от радости. После этого молодожены отправились кататься на арендованном лимузине и делать фотографии в значимых местах столицы.

К слову, праздник продолжится вечером на речном трамвайчике. Туда также привезли белую лошадь. По всей видимости, Алишер решил устроить для своей избранницы сказку в стиле 90-х.

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