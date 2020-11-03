«Пожирнел на пять килограммов»: Моргенштерн опробовал в своем ресторане все меню

В последние дни октября в столице открылся ресторан рэпера Моргенштерна. Скандальный исполнитель заявил, что попасть в его заведение смогут далеко не все – он для избранных. Над меню Алишер работал чуть ли не лично – об этом он заявил своим фолловерам в Instagram.

«Ради вас дегустировал меню несколько раз», — признался артист.

Такая погруженность в процесс вышла артисту боком. Точнее, на боках – он набрал лишний вес. «Пожирнел на пять килограмм», — признался музыкант.

Как он выглядит после всех дегустационных мероприятий, Моргенштерн продемонстрировал тут же – внушительных размеров лицо действительно свидетельствует о наличии проблем с весом. Надо ли говорить, что артист воспользовался специальным приложением на смартфоне, чтобы добавить себе лишних объемов в щеках.