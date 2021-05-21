«Загугли звезду»: Настя Каменских – о происхождении, потере отца, лишнем весе и личной жизни

Однажды певица Настя Каменских захотела сбросить лишний вес и мотивировала тысячи своих подписчиков на похудение. И теперь артистка не упускает случая похвастаться стройным телом, выкладывая в Инстаграме откровенные снимки. Впрочем, певица интересуется не только своим внешним видом, но и уделяет внимание и внутреннему миру: говорит на иностранных языках, играет на фортепиано. Анастасия тянулась к прекрасному с самого детства.

Как Насте Каменских удалось кардинально похудеть? Для чего она делится с подписчиками откровенными снимками? И что на самом деле думает о своем муже? (Супруг Анастасии – певец Алексей Потапенко, более известный широкой публике, как Потап, участник дуэта «Потап и Настя Каменских» — прим. ред.).

На все эти вопросы Настя Каменских ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Настя Каменских, биография

— Я родилась в Украине, в красивом городе Киеве. Все, что связано с творчеством, было моим: концерты в школе, стенгазеты, я с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях.

А еще я – ребенок-космополит, потому что уже с четырех лет учу английский язык. На протяжении семи лет жила в Италии, поэтому и освоила и итальянский. Конечно, это было сложно, потому что приходилось говорить на нескольких языках. Но итальянская культура наложила на меня свой отпечаток, я очень эмоциональная девушка.

Я ходила в университет (поступила в USA Wisconsin International University in Ukraine на факультет «Внешнеэкономическая деятельность» — прим. ред.), решила пойти учиться не на ту специальность, по которой планировала работать. Мы посоветовались с родителями и приняли такое решение. При этом я всегда знала, что буду заниматься музыкой.

Но на втором курсе я начала активно гастролировать и перевелась на заочный факультет.

Настя Каменских, родители

— Я из музыкальной семьи. Моя мама была певицей очень знаменитого хора им. Веревки, прославившегося на весь Советский Союз. Они вместе с папой, который являлся концертным директором этого коллектива, гастролировали по всему миру. В ансамбле насчитывалось около 150 человек, в том числе и артистов хора Веревки. Самое удивительное, что когда я приезжала на гастроли, мама спрашивала: «Это такой-то, такой-то зал?» Я удивлялась: «Откуда ты знаешь?»

«Я знаю, когда мы посещали Канаду, мы побывали там», — отвечала мама. И действительно, они объездили с гастролями всю Европу и Советский Союз.

Поэтому я стала певицей не просто так, это мое наследие.

Настя Каменских, папа

— В начале 2021 года мы с мамой потеряли папу. Это такая вещь, к которой ты никогда не будешь готов. Хотя я понимала, что он в возрасте (я поздний ребенок в семье). Я очень горжусь мамой. Мы с ней объединились и стойко пережили этот момент, проживаем его до сих пор. Но потом я поняла, что он никуда не ушел. Я – это часть его, во мне его кровь. Мы часто вспоминаем папу. Он был очень смешной, любил всякие приколы, подколы. И пока мы его вспоминаем, и он приходит ко мне во снах, я понимаю, что папа всегда будет рядом со мной.

Настя Каменских, вес

— Однажды я довела себя до большого веса. И в какой-то момент поняла, что это мне очень надоело. Я просто открыла двери шкафа, увидела, что у меня одни безразмерные вещи. А мне хотелось уже надеть облегающее платье, и я решила поменять свою жизнь. Я это делала публично в Инстаграме, объявив, что буду придерживаться правильного питания, сяду на диету, займусь спортом.

Призвала подписчиков присоединиться ко мне. Я искала поддержку и хотела сама стать поддержкой для других. В этот период я получала многочисленные письма, что кто-то похудел на 20, 30 килограммов. Так мы друг друга мотивировали. Я и сейчас продолжаю это делать.

Например, на карантине я проводила онлайн-тренировки раз в неделю. И каждый эфир со мной хотело тренироваться около 100 000 людей. За время карантина мы все превратились в слонов (смеется), потому что много ели. Но я следила за своей фигурой и мотивировала это делать других.

Тут можно выделить много разных нюансов. Бывает, при подготовке какого-то шоу ты прикладываешь больше усилий, потому что хочется высушить свое тело. Сейчас я нахожусь в том весе, в котором мне комфортно. Неважно, какой ты, если ты хочешь поменять свою жизнь, то сделай это. И конечно, необходима любовь к себе, к которой я очень долго шла.

Настя Каменских похудела

— Самый часто задаваемый вопрос – «Как я похудела?» Что я ела? Как привела себя в форму?»

Я могу сказать, что самое главное, с чего начинается этот путь, – это цель. Должна быть мотивация. Я поставила перед собой задачу получить «Грэмми». И когда я решила поменять свою жизнь, то говорила себе: «Если ты не можешь победить этот аппетит, значит, не победишь вообще ничего». Мне хотелось очень сильно поменяться, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой.

Я стала придерживаться правильного питания: ем 4-5 раз в день. В этом смысле не изобретала «велосипед». Все эти методы имеются в доступной форме в Интернете. Я рассказывала об этом в своих блогах миллионы раз. И конечно, спорт. Я очень люблю бегать, уделяю время спорту. На данный момент я занимаюсь им дома. Абсолютно себя не заставляю, просто кайфую. Вы должны принять для себя решение, что я хочу быть другой. Во-первых, это наше здоровье, во-вторых, это продлевает нашу молодость, в-третьих, организовывает нас.

И кто бы что ни говорил, это сильно настраивает на успех, какой бы профессией вы ни занимались. Поэтому если вы находитесь на начальном этапе, то я с вами, вы молодец, не сдавайтесь. Находить для себя такие штучечки, ради которых вы все это делаете. Например, подготовить свое тело к дню рождения мужа, ребенка. Если это мужчина, то к какому-то мероприятию. Найдите для себя мотивацию, и поверьте, что у вас все получится.

Настя Каменских, муж

— Это моя любовь, опора, поддержка, каменная стена, за которой я чувствую себя абсолютно защищенной. Постоянно ощущаю его заботу. Раньше, конечно, мы могли повздорить, а сейчас нет. Вместе мы очень многое создаем, например, мой новый альбом «Красное вино». Мы записывали его вместе с Лешей на карантине. И это одно из проявлений нашего слияния и наших чувств.

Если кому-то что-то хочется сказать, то в нашей семье происходит так. Я подойду к нему и абсолютно спокойно, без нервов и психов скажу: «Можно ли поговорить с тобой?» И точно так же и он. Мы не кричим, не перебиваем, не нервируем друг друга. Это называется уважение. Так работают правила нашей семьи.

Настя Каменских, «горячие» фото

— В моих соцсетях вы можете увидеть много пикантных фотографий. Я считаю, что молодость, как и жизнь, у нас одна. И такие снимки должны сохраняться. Подписчики пишут мне очень много комментариев, эти фотографии очень будоражат людей.

Я отношусь к этому спокойно, потому что понимаю, что у всех разное воспитание. Я не буду отвечать, правильно это или нет. Но для меня это круто, нормально. Я вижу, как западные артисты абсолютно не стесняются показывать свое тело, над которым много работают. Так почему же мне тоже не похвастаться? И дело даже не в том, чтобы показать его кому-то, но в первую очередь — себе, увидеть, какую работу ты провела.

Настя Каменских, клипы

— За время своей сольной карьеры я наснимала много клипов. Понятно, что в каждом из них что-то происходит. Лучше рассказать про последний снятый клип, который называется «Красное вино». Кстати, такое же название носит и мой альбом (новый альбом «Красное вино», который певица выпустила 21 мая — Прим. ред.). В него входят 15 треков, четыре из которых я уже показала в мае.

Самое ужасное, невозможное и страшное – это то, что на съемках нашего клипа «Красное вино» был залит пол. Я была в прозрачных босоножках, которые хлюпали. Мне было дико сложно танцевать, потому что, как минимум, скользила подошва, а как максимум –чувствовала себя неустойчиво. Кроме того, я надела платье с длинным языком из ткани спереди и сзади. Когда двигалась, я опускалась на колени, все намокало, а там тяжелая пайетка, которая разлеталась и царапала ноги. Было максимально дискомфортно. Конечно, в итоге все получилось, но какой ценой…

Я уверена в том, что это будет еще один шедевр. Безумно благодарна всем, кто принимал участие в создании видео, и жду не дождусь, чтобы показать его вам. И альбом, и клип, и песню, потому что вложила в себя всю свою многогранность.

Если вы заметили, то у меня разные песни. Я хочу показать, насколько женщина бывает разной. И мне кажется, что мне это удалось.

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