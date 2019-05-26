Потап рассказал об ожидании свадьбы с Настей Каменских

Большим сюрпризом для поклонников и коллег стала свадьба Насти Каменских и Потапа. До последнего общественность полагала, что это – шутка. Однако все подтвердилось. Пара отметила торжество в ресторане под Киевом, а после улетела в свадебное путешествие. Сейчас молодожены отдыхают в Турции.

Несколько снимков из самолета и с самой свадьбы были в блоге у Насти Каменских. Потап публично говорит об этом меньше. Однако удержаться и промолчать исполнитель не смог. На своей страничке в социальной сети он опубликовал трогательное фото с супругой, которое коротко, но при этом ярко прокомментировал.

«Непростое украшение…как мы долго с тобой ждали этого дня» — написал Потап в своем блоге.

Напомним, недоброжелатели, узнав о свадьбе Каменских и Потапа, сразу начали подозревать неладное. Они решили, что всему причина – беременность певицы. Однако исполнительница опровергла слухи, не делая каких-либо заявлений. На многочисленных снимках из частного самолета Настя Каменских в честь торжества пьет шампанское, что себе девушка в положении позволить не может.