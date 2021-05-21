«Не изобретала «велосипед»: Настя Каменских призналась, как ей удалось похудеть

34-летняя украинская певица Настя Каменских, известная по дуэту «Потап и Настя», стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» — авторского проекта портала Teleprogramma.pro. девушка рассказала о том, что интересует многочисленную армию фанатов красотки: семья, карьера, личная жизнь и борьба с лишним весом.

Как похудела Каменских – один из самых популярных запросов в Сети, который гуглят фанаты. Многие хотят повторить успех за певицей, ведь девушка, которая взошла на музыкальный Олимп, много лет прожила в корпулентном теле, а сейчас являет собой стройную брюнетку с осиной талией.

Настя не стала делать секрет из своей истории борьбы с лишним весом. Отправной точкой стала правильно поставленная цель.

«Когда я решила поменять свою жизнь, то говорила себе: «Если ты не можешь победить этот аппетит, значит, не победишь вообще ничего». Мне хотелось очень сильно поменяться, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой. Я стала придерживаться правильного питания: ем 4-5 раз в день. В этом смысле не изобретала «велосипед». Все эти методы имеются в доступной форме в Интернете. Я рассказывала об этом в своих блогах миллионы раз. И конечно, спорт. Я очень люблю бегать, уделяю время спорту. На данный момент я занимаюсь им дома. Абсолютно себя не заставляю, просто кайфую», — рассказала красотка.

Каменских в период карантина в прошлом году тренировалась дома. Раз в неделю приглашала подписчиков в соцсетях присоединиться онлайн, и за ней следовали десятки тысяч фолловеров. Такая отдача мотивировала еще больше.

Внимание! Портал Teleprogramma.pro предупреждает: начинать занятия спортом, придерживаться диет и ограничений в питании желательно после консультации со специалистами.

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