«Любовь!»: в день рождения Потап поделился мыслями о самом главном в жизни

8 мая свой день рождения отмечает Алексей Потапенко — украинский продюсер и певец, больше известный под псевдонимом Потап. Его творческий гений подарил публике такие группы как «Время и Стекло», MOZGI и, конечно же, его собственный дуэт с Настей Каменских. Полтора года назад музыкант женился на своей партнерше по сцене, и с тех пор они демонстрируют счастливый брак, продолжая раскручивать свою звездную карьеру.

В этом году Потапу исполнилось 39 лет. Артист отметил свой праздник дома с любимой женщиной. Каменских подготовила ему утренний сюрприз: на лужайке перед домом появилась желтая надпись: «Happy bday Oleksii». И прямо с утра мужчина решил обратиться к своим поклонникам с речью взрослого человека, делящегося опытом.

«Если вы меня спросите, что я понял за 39 лет, за тысячи концертов, миллионы зрителей, и сотни мегахитов, то я отвечу — любовь! Жить и быть влюбленным в жизнь, в свою женщину, семью, детей, в свое дело, в Родину! Окружать себя теми людьми, которых хочешь обнять!» — написал Потап в Instagram.

В этой связи стоит вспомнить слова певца Николая Баскова. Несколько месяцев назад он принял участие в YouTube-шоу «Музыкалити», где поспорил с молодым рэпером о смысле жизни. 43-летний «золотой голос России» тогда высказался, что жить стоит ради любви — к людям, которые тебя окружают, и к своему делу. Похоже, к такому пониманию приходят все успешные и уверенные в себе мужчины к сорока годам.

А вы согласны, что главное в жизни — это любовь?