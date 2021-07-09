Жизнь по QR-коду: Семенович, Романовская-Цымбалюк и Левкин рассказали о своем отношении к вакцинации

С конца июня в Москве стали вводить систему QR-кодов. Теперь люди с иммунитетом к коронавирусу смогут спокойно посещать кафе и рестораны и даже спектакли и не опасаться, что рядом окажется больной человек.

С 1 августа система кодов начнет действовать на летних верандах, пока же посидеть на свежем воздухе и выпить прохладный коктейль можно каждому.

Teleprogramma.pro узнала у Анны Семенович, Владимира Левкина, Юрия Лозы и Виталины Цымбалюк-Романовской, как им живется в новой QR-реальности.

Владимир Левкин пока не может пройти вакцинацию из-за онкологии, которую артист победил несколько лет назад. До того, как сделать прививку нужно сдать многочисленные анализы и получить разрешение лечащего врача.

Каждые три года артист проводит большое исследование организма, чтобы следить за заболеванием. В 2021 году как раз занимается здоровьем.

«В этом году как раз сдал все анализы, есть сложные, по месяцу жду результата. И если там все нормально и врачи посоветуют вакцинироваться, то я пойду. У меня мама вакцинирована, она медик и ей за 82 года. Да и все вокруг почти уже сделали прививки, и никому не было плохо, максимум температура поднялась. Я один не на передовой остался», — рассказывает исполнитель.

Он не болел коронавирусом и антител к заболеванию у него нет, а это значит, что получить QR-код для посещения общественных мест он не сможет, но это не пугает исполнителя.

«Я никуда не хожу и пока не ощутил на себе запретов. И потом: я сейчас постоянно работаю в студии, записываю альбом. А если друзья пригласили в кафе, то можно пройти тест и взять с собой результаты, что не болен. Так что меня не особо беспокоит отсутствие QR-кода», — заключил артист.

Певица Анна Семенович тоже не делала прививку, но QR-код у нее имеется. Она уже переболела коронавирусом и в системе отражена эта информация.

«Сведения об этом есть в базе, и свой QR-код я получила без проблем. Но пока еще ни разу им не воспользовалась в ресторанах. Я обожаю летние веранды, погода располагает, и на открытые площадки пока пускают без кода», — говорит артистка .

К коронавирусным ограничениям Анна Семенович относится с пониманием. Уверена, если бы каждый следил за здоровьем и соблюдал все меры безопасности, то можно победить вирус скорее.

«Если эти меры помогают и защищают тебя и окружающих, не вижу проблемы пройти процедуру сканирования кода при в ходе в общественное место. У меня достаточное количество антител, о прививке еще не задумывалась. Регулярно слежу за антителами вместе с врачами, пока вакцинироваться необходимости нет», — заключила певица.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская тоже относится с пониманием к происходящему и старается по возможности не посещать общественные места.

«Я еще не успела столкнуться с QR-кодами, меня никак не коснулось. Если хожу в кафе, то предпочитаю бывать на летних верандах, пока позволяет погода. Я еще не делала прививку, хочу сначала узнать есть ли у меня антитела. А в будущем, если ее отсутствие будет мешать работе, то сделаю, конечно», — заключила артистка.

А вот Юрий Лоза — известный противник вакцинации. Он еще не болел коронавирусом и антител у него нет. На вопрос, как QR-ограничения коснулись его, артист эмоционально выдает:

«Я никуда особо не хожу. Если меня не пустят, я спрошу: вы что, с ума сошли? Вы же привиты и здоровы, вам бояться нечего».

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