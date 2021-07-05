Солист группы «На-На» Владимир Левкин: «Я всю жизнь прививался всем, чем только можно»

Недавно стало известно, что бывший участник группы «На-На» Владимир Политов женился на своей поклоннице. «Не он первый», — шутит на эту тему его коллега по цеху Владимир Левкин. В 2012 году Владимир взял в жену давнюю почитательницу своего таланта Марину Ичетовкину, с которой счастлив в браке уже почти десять лет.

В своих интервью девушка признавалась, что любила музыканта с 11 лет. Более того, она сознательно готовила себя ко встрече с артистом: читала те же книги, что и он, слушала те же песни и да вообще стала успешным человеком, чтобы быть ближе к кумиру. Чтобы быть равной ему! Сейчас Владимиру остается только восхищаться своей супругой, о чем он и рассказал в интервью Teleprogramma.pro. А еще поделился своим мнением о российской вакцине и женских приставаниях.

«Сидеть и говорить: «Работа, найдись» — это неправильно»

— Владимир, чем порадуете своих поклонников в ближайшее время?

— Осенью выйдет «Семейный альбом», где я пою с женой Марусей и дочерью Никой, мы его все-таки добьем. А тем временем я уже пишу свой сольный альбом. Девчонки уже подбирают песни. Я и Маруське что-то написал, и дочери.

Нике всего восемь лет, и она очень хорошо разбирается в материале. Вы можете представить человека, который уже в пять лет написал свою первую песню? Спасибо музыкальной школе за то, что она подтянула дочь таким образом. У нас все циклично. Альбомы, новые песни, и каждая композиция как ребенок.

— А как пандемия повлияла на вашу музыкальную жизнь?

— Много что перенеслось и в связи со всеми этими ограничениями до сих пор не выходит на нормальный уровень. Поэтому и приходится работать так, как работалось. Во время прямой линии президента хотел позвонить и спросить: «Владимир Владимирович, да что такое? За что же нас так не любят? Мы же артисты и несем радость людям».

Но я не унываю и всегда стараюсь придумывать что-то новое. Например, могу написать сценарий. Есть вещи, которые можно продать где и как только можно. Если хочешь найти работу, то найдешь ее. А сидеть и говорить: «Работа, найдись» — это неправильно.

— Сейчас все говорят о пользе вакцинации. А вы сами делали прививку?

— Мне нельзя. Вы же, наверное, знаете мою историю (Владимир Левкин страдает онкологическим заболеванием — прим. ред). Мне мой лечащий врач сказал: «В сентябре сдашь анализы, и тогда посмотрим».

А вообще, у меня мама — детский доктор, и я всю жизнь прививался всем тем, чем только можно. Поэтому для меня это не проблема. Мне самое главное – чтобы сказали: «Можно». А споры о вакцинах идут постоянно. Тем более я не понимаю, почему замалчивается самое главное. Российская вакцина создана на основе старой вакцины от пневмонии, которой уже реально сто лет.

— Как ваше здоровье сейчас?

— Слава Богу, все хорошо.

«У каждого поколения свои кумиры»

— Сейчас много говорят о новом поколении поющих тиктокеров, которые зачастую зарабатывают гораздо больше профессиональных музыкантов. Как относитесь к этому явлению?

— У каждого поколения свои кумиры, и от этого никуда не денешься. Сегодня они такие. Ругать за это поколение я не буду. А про то, что музыкальный материал слабоватый, так и про нас так говорили. Но песням «Шляпа» и «Месяц май» по 30 лет. И мы их до сих пор поем и кайфуем от этого. У меня нет зависти, а только осознание себя сейчас. Сейчас так, а завтра, быть может, будет по-другому. Мы этого не знаем.

— А скучаете по временам работы в группе «На-На»?

— Нет. Это большая глыба, которая осталась там, в прошлом. Сейчас мы ориентируемся на новое время. Какие-то мои новые песни — просто на разрыв. Но сначала нужно выпустить «Семейный альбом».

«Девочка не должна сидеть и ждать принца»

— Как отнеслись к новости о том, что ваш коллега Владимир Политов женился на поклоннице?

— Он не первый (смеется). Кстати, я и сам не знал, что он женился. А узнал только из передачи, которая прошла по одному из федеральных каналов.

— Чем покорила вас жена? Я читала, что она, будучи вашей верной поклонницей, на протяжении многих лет, готовила себя к встрече с вами…

— Дело в том, что девочка не должна сидеть и ждать принца на белом коне. Она должна развиваться. Жена окончила Пермский государственный институт культуры – факультет режиссуры театральных действий и массовых мероприятий с отличием. В этом отношении мне до нее очень далеко.

Но нам преподавал Иоаким Шароев (известный режиссер массовых мероприятий — прим. ред.), царство ему небесное, а Марусе — его ученики. Поэтому во всем, что касается режиссуры, наши позиции близки. Все удачно срослось.

— Сейчас много говорят на тему харрасмента. А вы как мужчина, наверняка, сталкивались с женскими приставаниями…

— Пусть говорят. Вы знаете, если к вам пристают женщины, значит, вы популярный артист.

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