«Месячную зарплату за день»: Семенович рассказала о своих доходах после «Блестящих»

В детстве Анна Семенович профессионально занималась фигурным катанием и выходила на лед с Романом Костомаровым, который позже стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой. После этого пышногрудая блондинка попала в состав девичьей группы «Блестящие» и работала там не один год. Как призналась Анна в своем Instagram, удовольствие от выступлений в группе она перестала получать в 2008 году.

«Я ушла из «Блестящих» и заработала месячную зарплату за 1 день. Я долго боялась, но психанула и ушла из «Блестящих», денег почти не было, здоровье подорвано, на душе кошки скребут», — сказала Семенович.

После этого она полгода сидела без работы и не понимала, что делать дальше. А потом вспомнила, что у нее была давняя мечта – сняться в кино.

«Я достала свою записную книгу и начала звонить всем подряд, кто мог хоть как-то мне помочь попасть на кастинг. Очень скоро меня пригласили на главную роль в сериале «Я вся такая внезапная». За 1 съемочный день мне платили столько, сколько я в «Блестящих» получала за месяц», — заключила Семенович.

Напомним, в этом году блондинка отметила свой 41-й день рождения.

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