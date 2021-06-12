Звезды в День России: Чепурченко хочет пожарить шашлыки, а Газманов учредить новый праздник

12 июня для многих российских артистов оказался рабочим, зато потом, когда все россияне пойдут на работу, они будут отдыхать.

12 июня отмечается День России. Пожалуй, один из самых патриотичных праздников после 9 Мая. Отдыхать будем три дня: 12,13 и 14 июня.

Teleprogramma.pro узнала, как проведут выходные комик Дмитрий Романов, актер Вячеслав Чепурченко, певец Родион Газманов и другие артисты.

Дмитрий Романов, комик

Комик признается, что в нем праздник не пробуждает особых чувств, так как в России он «иностранный гость».

Затянувшиеся выходные будут для Романова рабочими, он проведет их в курортных регионах страны, где сейчас стартует туристический сезон.

«Я был на гастролях в Сочи, Ростове-на-Дону, 12-го выступлю в Анапе, 13-го — в Геленджике и оттуда вернусь в Москву, буду отдыхать. А День России, получается, встречу на юге: и людей посмешить, и самому немного отдохнуть», — поделился комик.

Традиционно, люди творческих профессий работают, когда все отдыхают. А время на отдых выкраивают, пока все заняты.

«Я собираюсь найти время и посетить Карелию, съездить на Байкал. Зимой был в Горном Алтае, остался под впечатлением. В России очень много классных и кайфовых мест», — отметил Дмитрий.

Юморист посоветовал правильно использовать долгие выходные и путешествовать по интересным местам.

Вячеслав Чепурченко, актер сериала «Жуки» на ТНТ

Не только юмористы трудятся в красные дни календаря, для актеров они тоже не являются выходными.

«Особенность нашей профессии заключается в том, что когда все отдыхают, вся страна на праздниках, мы в эти дни обычно работаем. 31 декабря, 1 января, 2 января, 8 марта, день России. В основном мы играем спектакли, даем концерты, выступаем. Поэтому, если честно, даже не знаю всех официальных праздников, для меня они работа», — поделился актер Вячеслав Чепурченко.

Его выходной – это понедельник, когда все заняты своими рабочими делами. Тогда актер старается провести как можно больше времени с семьей.

«Хочется как можно чаще быть с близкими. На этот раз постараемся выбраться с семьей за город, снимем небольшой домик, пожарим шашлыки, посидим. А еще хочется поскорее лета, солнышка и теплой погоды», — признался актер.

Родион Газманов, певец

Родион Газманов проведет выходные в кругу друзей и родных. О своих планах артист умолчал, зато признался, что не помешает учредить в России еще один праздничный день – День композитора.

«Мне лично не хватает дня композитора. Да, день музыки учрежден, это 1 октября, но хочется, чтобы летом был какой-то особенный день. День, когда принято выходить на улицу, занимать большой компанией скамейку у подъезда, доставать старую, но добротно звучащую гитару и наслаждаться музыкой. И чтобы всем присоединившимся прохожим были рады. Вот такой день хочется», — поделился Родион Газманов.

Андрей Бриг, певец

А вот для исполнителя Андрея Брига День России — не просто дополнительный выходной.

«Я патриот своей страны. Хотя, конечно, у нас хватает проблем, но от этого я не меньше люблю Родину. Обычно в этот день у меня запланированы выступления на крупных площадках. В моем репертуаре достаточно патриотических песен, что всегда востребовано», — поделился исполнитель.

Есть еще одна причина, по которой 12 июня для артиста особая дата – это его день рождения. Но сначала работа, а потом уже торжественные мероприятия.

«12 я выступаю в Коломне, 13 в большом зале консерватории с ансамблем РВСН — Красная Звезд. Сцена компенсирует с лихвой любой отдых. Но потом все же есть планы поехать с семьей в Выборг, очень нравится его архитектура и антураж. А еще могу посоветовать съездить в Карелию, нереальная красота и кухня. Был там не раз», — рассказал Андрей Бриг.

На его взгляд, праздников в России достаточно, просто россияне не всегда могут проводить их с толком.

«Куда уж больше? Больше точно не нужно. У нас народ очень тяжело въезжает в рабочий ритм после длительных и частых выходных, которые еще к тому же любят объединять. Поэтому праздников вполне достаточно. Нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться в жизни!», — отметил артист.

Жан Милимеров, певец

Уже много лет он ждет 12 июня с замиранием сердца, причина в сыне — Эмиль Милимеров появился на свет в эту особую дату, предопределив семейные планы на День России на много лет вперед.

«Будем отмечать день рождения семьей в кругу близких, друзей — это наш отдых. А все остальные выходные дни в работе. Сейчас много творчества, много планов, они на первом месте. Если дело спорится, то это главный стимул. А отдохнуть можно и за день, главное провести его в хорошей компании», — заключил артист.

Смотрите также