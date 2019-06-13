Медведева перепутала цвета национального флага в День России

Евгения Медведева допустила ошибку, поздравляя россиян с государственным праздником. Она опубликовала в Instagram пост, который сопроводила патриотическими строчками, но само послание не вызвало такого ажиотажа. В отличие от фотографии.

Известная фигуристка перепутала цвета на российском флаге: вместо привычных российскому глазу бело-сине-красного он вышел бело-красно-синим.

Пользователи обрушились с критикой на спортсменку, каждый счел своим долгом указать чемпионке на ее досадную ошибку. Вскоре картинка поменялась, сейчас к снимку нет никаких претензий – триколор точно российский, но и комментариев тоже нет. Евгения приняла решение ограничить возможность комментировать данную запись.

В свое оправдание девушка отметила, что арт делала не собственноручно, на ее работах всегда есть авторская подпись. Особенно негативно настроенные подписчики усмотрели в подобной оплошности чуть ли не предательство Родины.

Фигуристке напомнили, что она променяла своего тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера, страну для тренировок россиянка тоже предпочла сменить – с 2018 года она живет в Торонто.

Ранее спортсменка получила записку с угрозами от неизвестных лиц. В послании от нее потребовали покинуть Японию, якобы там никто не рад россиянке. Произошедшее стало известно не от самой Евгении, а от трехкратного американского чемпиона Джонни Вейра, он поделился досадным событием в соцсети.

В Федерации фигурного катания пока не получали жалоб от спортсменки, сообщает сайт Актуальные новости.