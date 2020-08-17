«Факт Ю»: Дмитрий Романов запускает свое юмористическое шоу в «Яндекс.Эфире»

20 августа стендап-комик Дмитрий Романов запускает свое собственное юмористическое шоу. Его выпуски будут выходить в «Яндекс.Эфире», а сама программа с элементами импровизации будет называться «Факт Ю».

В гости к 35-летнему ведущему будут приходить его коллеги-юмористы, которым будут задаваться каверзные вопросы. Артисты должны будут дать правильный ответ, при этом оставаясь смешными. За первое и за второе им будут начисляться победные баллы.

Гостями дебютного выпуска шоу станут комики Лев Марсел, Хетаг Хугаев, Роман Романив, Митя Сорокин, участник «Дуэта Чехова» Антон Лирник и победительница проекта «Открытый микрофон» Елена Новикова.

Напомним, Романов стал известен благодаря своему участию в проекте Stand up на канале ТНТ, но несколько лет он покинул телешоу и занялся развитием собственного творчества.