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Чепурченко поили пивом, а Журавлева закармливали суши: как снимали 2-й сезон сериала «Жуки»

В сериале появится новая героиня и новая любовная линия. Рассказываем подробности.

Чепурченко поили пивом, а Журавлева закармливали суши: как снимали 2-й сезон сериала «Жуки»
Дом участкового сожгли, а в избушку продавщицы поставили пластиковые окна: Какие «сюрпризы» ждали киношников на съемках второго сезона «Жуков». Фото: ТНТ

Продолжение истории о приключениях московских айтишников в глухой деревне зрители ждали целых два года и вот 5 апреля в 20.00 на ТНТ состоится долгожданная премьера сериала «Жуки».

Никита, Дэн и Артемий, судя по всему, надолго застряли в деревушке под Саратовом. Надежда, что альтернативную службу можно пройти чисто символически, рушится с каждым днем.

Ребятам приходится все активнее осваивать вверенный фронт работ: Артемий работает на почте, Денис – на ферме, а Никита трудится в сельской школе. А на досуге они продолжают разрабатывать свое уникальное приложение для знакомств TWIN.

Любовь в «Жуках»

В первом сезоне сериала было сразу несколько любовных линий. Дэн неожиданно влюбился в местную девушку Дину, которую даже хотел увезти с собой в Москву.

Артемий никак не может выбраться из любовного треугольника и рискует нажить серьезного врага в лице Толика (Владимир Епифанцев), так как к москвичу воспылала нежными чувствами его жена Ирка (Екатерина Сутулова).

Во втором сезоне добавится еще одна романтическая история. В «Жуки» приедет дочка участкового Маслова (Максим Лагашкин), которую сыграет Даша Алыпова.

Девушка неожиданно заинтересуется заезжим москвичом, чему вот уж совсем не рад ее родитель.

Сериал «Жуки»
Во втором сезоне сериала «Жуки» появится новая любовная линия. Фото: ТНТ

Модернизация деревни

Второй сезон, как и первый, снимали в Калужской области. Но за два года многое переменилось. Например, дом участкового Маслова успели сжечь, чтобы на его месте построили современное здание.

Жилье деревенской продавщицы Ирки отремонтировали и поставили пластиковые окна. Но чтобы сохранить аутентичность в кадре, пришлось выкручиваться с помощью киношных трюков.

Сериал «Жуки»
После первого сезона дом полицейского Маслова успели сжечь. Фото: ТНТ

Погода в «Жуках»

Из-за пандемии сроки съемок второго сезона значительно сдвинулись, завершившись только к октябрю. А холод на съемках – больная тема для актеров, сценаристов и режиссера. Ведь по сценарию «Жуки» — вечно жаркое и солнечное местечко и появляться в кадре в теплом свитере ну совсем уж фу.

Сериал «Жуки»
По сценарию в Жуках должно быть лето, но многие сцены снимались уже осенью. Фото: ТНТ

Алкоголь и суши

Первый сезон «Жуков» закончился тем, что Никиту (Вячеслава Чепурченко) бросила невеста. Парень пребывает в депрессии и пытается утопить горе в алкоголе.

Сыграть эту сцену Чепурченко пытался максимально реалистично. Для этого актера перед съемками первой серии поили пивом и кормили соленой рыбой, чтобы он выглядел по-настоящему помятым и опухшим.

Еще одно испытание съестным ждало местного ветеринара Алексея Ивановича Самойлова (Анатолий Журавлев). Ему предстояло впервые попробовать суши, но с первого дубля снять сцену не удалось, так что ветврач успел съесть десяток сытных порций.

Смотрите новый сезон сериала «Жуки» с 5 апреля в 20:00 на ТНТ

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«Жуки»Вячеслав ЧепурченкоМаксим Лагашкин