Чепурченко поили пивом, а Журавлева закармливали суши: как снимали 2-й сезон сериала «Жуки»

Продолжение истории о приключениях московских айтишников в глухой деревне зрители ждали целых два года и вот 5 апреля в 20.00 на ТНТ состоится долгожданная премьера сериала «Жуки».

Никита, Дэн и Артемий, судя по всему, надолго застряли в деревушке под Саратовом. Надежда, что альтернативную службу можно пройти чисто символически, рушится с каждым днем.

Ребятам приходится все активнее осваивать вверенный фронт работ: Артемий работает на почте, Денис – на ферме, а Никита трудится в сельской школе. А на досуге они продолжают разрабатывать свое уникальное приложение для знакомств TWIN.

Любовь в «Жуках»

В первом сезоне сериала было сразу несколько любовных линий. Дэн неожиданно влюбился в местную девушку Дину, которую даже хотел увезти с собой в Москву.

Артемий никак не может выбраться из любовного треугольника и рискует нажить серьезного врага в лице Толика (Владимир Епифанцев), так как к москвичу воспылала нежными чувствами его жена Ирка (Екатерина Сутулова).

Во втором сезоне добавится еще одна романтическая история. В «Жуки» приедет дочка участкового Маслова (Максим Лагашкин), которую сыграет Даша Алыпова.

Девушка неожиданно заинтересуется заезжим москвичом, чему вот уж совсем не рад ее родитель.

Модернизация деревни

Второй сезон, как и первый, снимали в Калужской области. Но за два года многое переменилось. Например, дом участкового Маслова успели сжечь, чтобы на его месте построили современное здание.

Жилье деревенской продавщицы Ирки отремонтировали и поставили пластиковые окна. Но чтобы сохранить аутентичность в кадре, пришлось выкручиваться с помощью киношных трюков.

Погода в «Жуках»

Из-за пандемии сроки съемок второго сезона значительно сдвинулись, завершившись только к октябрю. А холод на съемках – больная тема для актеров, сценаристов и режиссера. Ведь по сценарию «Жуки» — вечно жаркое и солнечное местечко и появляться в кадре в теплом свитере ну совсем уж фу.

Алкоголь и суши

Первый сезон «Жуков» закончился тем, что Никиту (Вячеслава Чепурченко) бросила невеста. Парень пребывает в депрессии и пытается утопить горе в алкоголе.

Сыграть эту сцену Чепурченко пытался максимально реалистично. Для этого актера перед съемками первой серии поили пивом и кормили соленой рыбой, чтобы он выглядел по-настоящему помятым и опухшим.

Еще одно испытание съестным ждало местного ветеринара Алексея Ивановича Самойлова (Анатолий Журавлев). Ему предстояло впервые попробовать суши, но с первого дубля снять сцену не удалось, так что ветврач успел съесть десяток сытных порций.

Смотрите новый сезон сериала «Жуки» с 5 апреля в 20:00 на ТНТ

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