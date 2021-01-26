После истории с Ольгой Бузовой Родион Газманов высказался против избиения женщин

25 января певец Родион Газманов устроил в Instagram опрос, кто из мужчин подойдет в качестве нового возлюбленного Ольги Бузовой. Подписчики 39-летнего артиста оставили под его постом множество разнообразных комментариев, но некоторые из них шокировали звезду. Так, к примеру, люди писали, что если уже третий мужчина в отношениях бьет Бузову, значит, она это заслужила.

В ответ на такие высказывания Газманов-младший написал новый пост и даже не скупился на выражения. В достаточно резком высказывании Родион подчеркнул, что мужчина никогда не должен поднимать руку на женщину, даже если та разбила его любимую машину или совершила преступление. Бить представительниц слабого пола певец посчитал недопустимым — «ни за дело, ни просто так, ни для профилактики».

«На женщину можно обидеться. Ей можно попытаться объяснить. В конце концов, от нее можно уйти. Угрожать или применять физическое насилие — табу», — пишет артист.

Газманов в грубой форме высказался о мужчинах, которые бьют женщин, и приравнял к ним тех, кто считает, что такое поведение может быть хоть как-то оправдано. Тем, кто с ним не согласен, певец предложил сразу же отписаться от него.

Впрочем, одно исключение из правила у Родиона есть: только если женщина сама попросила ее ударить во время затейливых любовных игрищ.

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