Вместо шашлыков — палата и капельница: кто из звезд попал в больницу на майских каникулах

Срочная помощь врачей потребовалась Владу Топалову и Регине Тодоренко, Ольге Бузовой и Анне Калашниковой, Ларисе Голубкиной и Олегу Вавилову.

Майские каникулы подарили россиянам возможность провести время с семьей, успеть поработать на даче или даже устроить себе мини-отпуск и съездить на море. Но не у всех праздники прошли мирно. Сразу несколько российских знаменитостей попали в больницу.

Ольга Бузова оказалась в реанимации

Новости о госпитализации артистки появились 5 мая. Экс-ведущая «Дом-2» попала в больницу. Причем Ольге не просто стало плохо, а потребовалась экстренная операция. Ее провели под общим наркозом и к вечеру звезде стало чуть легче.

Госпитализацию Регины Тодоренко связали с витилиго

Ольга Бузова — не единственная, кого постигла такая участь. Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко также угодила в больницу после майских праздников.

4 мая на своей странице в Instagram член жюри шоу «Маска» сообщила, что проведет как минимум одну ночь в больнице. Она тоже не стала признаваться, что с ней случилось, но многие уверены, что это связано с болезнью витилиго, которую у знаменитости диагностировали в начале года.

Следом за женой в больницу угодил Влад Топалов

Вскоре после Регины Тодоренко на больничную койку попал и ее звездный муж Влад Топалов.

Он, так же как и жена, не стал вдаваться в причины госпитализации. Единственное, о чем сообщил артист, что находится под капельницей в больнице. Поклонники семейства с нетерпением ждут объяснений, что же могло случиться, что и Регина и Влад попали в больницу.

Многие предположили пищевое отравление.

Лариса Голубкина легла на реабилитацию

Народная артистки РСФСР Лариса Голубкина угодила в больницу 4 мая. У 81-летней актрисы целый букет болезней.

В прошлом году актриса перенесла коронавирус, а потом во время репетиции свалилась со сцены и сломала шейку бедра. Для людей в возрасте травма очень серьезная, восстановление после нее может затянуться на долгие годы.

Через пять месяцев после травмы актриса решила попросить врачей помочь избавить ее от недомогания. В домашних условиях справиться с недугами не получилось.

Олег Вавилов попал в реанимацию со спектакля

2 мая попал в больницу народный артист России Олег Вавилов.

Ему стало плохо во время спектакля в Театре Сатиры. Врачи приняли решение доставить актера в Боткинскую больницу. Предварительно, 71-летнему пациенту диагностировали ишемическую атаку.

Сам актер уверен, что на состояние повлияли перемены погоды.

Анна Калашникова страдает от давления

Накануне майских праздников попала в одну из московских клиник певица Анна Калашникова.

Звезда потеряла сознание в одном из московских ресторанов, куда приехала на встречу с друзьями. Ночь на 1 мая Анна провела в больнице из-за низкого давления, головокружения и тошноты.

Форс-мажор со здоровьем знаменитости поставил под угрозу съемки клипа на песню «Гагарин».

Кстати, новая композиция вызвала волну недовольства. На артистку обрушилась критика за то, что она исполняет песню про национального героя в нижнем белье.

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