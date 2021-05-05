Это семейное: Влад Топалов оказался на больничной койке вслед за женой Региной Тодоренко

Известный музыкант Влад Топалов разместил в сторис Instagram фото, разволновавшее его поклонников. Кадр сделан в палате одной из частных клиник Москвы, специализирующихся на оказании неотложной помощи.

Судя по всему, Влад Топалов сделал фото в тот момент, когда лежал под капельницей – у него на теле установлен специальный катетер для введения лекарства в вену.

О том, что с ним произошло, музыкант предпочел пока не рассказывать. Снимки из больницы он не сопроводил никаким комментарием. Вероятно, Влад Топалов расскажет о причине госпитализации позднее.

Примечательно, что накануне в больницу попала жена Влада, известная телеведущая и член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко.

Она, как и супруг, не стала вдаваться в подробности госпитализации, но хотя бы написала, что «все будет хорошо». Не исключено, что супруги могли отравиться какой-то пищей. Но возможно, что госпитализация плановая и связана с профилактикой какого-то заболевания.

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