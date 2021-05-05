После окончания шоу «Маска» Регина Тодоренко попала в больницу

Пока известная телеведущая и член жюри не сообщила причину, по которой была госпитализирована.

Популярность Регины Тодоренко зашкаливает, поклонники следят за каждым шагом телеведущей, а после ее участия в шоу «Маска», настоятельно советуют ей задуматься о карьере певицы. Ее дуэт с Тимуром Батрутдиновым произвел настоящий фурор.

Буквально еще вчера Тодоренко лихо отплясывала на сцене, а сегодня слегла в больницу. Что случилось со знаменитостью? Пока поклонники не получили ответа на этот вопрос. Сама Регина поделилась, что проведет ночь с 4 на 5 мая на больничной кровати.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — поделилась знаменитая путешественница в Instagram.

С собой она прихватила необходимые вещи, чтобы скрасить время в палате и сделать обстановку более уютной.

Утром 5 мая Регина снова вышла на связь и поделилась очередным снимком из больницы. На этот раз телеведущая лежит на кровати и заверяет поклонников, что все будет хорошо, сообщает 5-tv.ru.

Тем не менее, сам факт госпитализации очень взволновал подписчиков. Многие уверены, что это связано с болезнью, которую диагностировали у Регины в марте. Тогда врачи пришли к выводу, что у 30-летней знаменитости витилиго — это нарушение пигментации кожи. Из-за патологии у нее появилось белое пятно на колене.

В апреле Тодоренко решила пройти ДНК-тест на предрасположенность к болезням. Получив результаты исследования знаменитость не стала рассказывать о результатах, пишет сайт Актуальные новости.

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