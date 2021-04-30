«Сильно переутомилась»: Анна Калашникова объяснила внезапный обморок в столичном ресторане

Телеведущая подчеркнула, что уже пришла в чувство.

Артистка Анна Калашникова заявила, что после госпитализации вернулась домой и продолжила заниматься привычными делами как ни в чем не бывало.

Напомним, 36-летняя телеведущая попала в больницу после обморока в одном из столичных ресторанов. Знаменитость отдыхала после презентации нового сингла «Горю на танцполе» актрисы Дарьи Егоровой и блогера Александра Кошкина в столичном клубе Guilty. Однако ужин закончился вызовом скорой помощи.

Teleprogramma.pro узнала у телеведущей, что стало причиной ее обморока.

«Я сильно переутомилась. Нервы, стрессы… Премьера клипа, гастроли, премьера песни «Гагарин» и так далее. Сейчас я уже дома, занимаюсь делами», — призналась Калашникова.

К слову, недавно Анна выпустила музыкальный трек «Гагарин». Ранее артистка отмечала, что вложила много сил в этот проект. Новую песню Калашникова презентовала в нижнем белье. Не всем поклонникам знаменитости понравилось, что телеведущая упомянула легендарную личность в таком образе. На Анну посыпались гневные комментарии, которые тоже отразились на здоровье артистки. Об этом заявляла и пресс-секретарь певицы — Анна Чмерина.

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