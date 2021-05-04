Лариса Голубкина вышла на связь из больницы и рассказала о своем самочувствии

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина 4 мая угодила в больницу. В прошлом году актрисе исполнилось 80 лет и серьезный возраст заставляет врачей опасаться за пациентку.

Тем не менее сама актриса настроена позитивно и намерена в ближайшее время отправиться домой. Медики делают все необходимое, чтобы народная артистка РСФСР как можно скорее восстановилась после перелома шейки бедра.

Подобные переломы очень сложно переносятся в таком возрасте. А ситуация с Ларисой Голубкиной усугубилась коронавирусной инфекций, которую она перенесла недавно.

«На реабилитации нахожусь. Госпитализация связана с ногой и ковидом, я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь», — поделилась актриса с 5-tv.ru.

Актриса позитивно настроена и говорит, что уже ходит по палате.