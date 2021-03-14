Перед кем хотят извиниться Гогунский, Сябитова и Цымбалюк-Романовская в Прощеное воскресенье

14 марта в последний день Масленицы отмечается Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у всех, кого вольно и невольно обидели. А как относятся к православной традиции знаменитости?

Teleprogramma.pro узнала, будут ли извиняться Роза Сябитова, Виталий Гогунский, Виталина Цымбалюк-Романовская.

Роза Сябитова, телеведущая

Несмотря на то, что Роза Сябитова — мусульманка, она чтит многие православные традиции. Празднует Масленицу и собирается воспользоваться возможностью принести свои извинения тем, кого нечаянно обидела.

«Моя бабушка, мусульманка, всегда мне говорила, — наших соседей обязательно надо поддерживать в их праздники. Она красила яйца на Пасху и пекла блины на Масленицу. Для нас, детей, это была атрибутика дружбы народов и вероисповедание никакой роли не играло. Если живем соседями, то надо жить дружно», — вспоминает уроки из детства Роза Раифовна.

Пока она была маленькой, тема Прощеного воскресенья в семье не поднималась. А уже будучи замужем, она узнала от православной свекрови данную традицию.

«Для меня это история поддержки моей семьи и друзей. Мне присылают СМС с прощением, я всегда отправляю в ответ. Но не делаю акцент, о чем конкретно прошу прощения. Мне кажется, когда ты взаимодействуешь с людьми, всегда есть за что извиниться. И я с легкостью это делаю», — говорит Сябитова.

Но есть в ее жизни те, перед кем ей хотелось бы повиниться за конкретные поступки и действия.

«Перед мужем я бы извинилась, что мало любила. Молодая была, ума-разума не хватило, не подсказал никто. Не думала, что рано умрет. Поэтому любви надо больше давать, а я зациклилась на детях. Перед друзьями хочу извиниться, если обижала. Но я всегда стараюсь оставлять после себя хорошее впечатление, даже если с кем-то расстаюсь. Стараюсь не ссориться, даже с хейтерами. Они мне пишут, что я дура. А я прошу, чтобы аргументировали. Негатив уходит и люди становятся моим друзьями. Не помню, чтобы кого-то обидела, по крайней мере, мне никто не высказывал. А детям всегда дают совет: «Если ты захочешь захлопнуть дверь, подумай, как потом ее открывать будешь?», — рассказала телеведущая.

Виталий Гогунский, актер

Виталий Гогунский чтит традиции и считает Прощеное воскресенье не только прекрасным праздником, но и поводом лишний раз извиниться, если неосознанно кого-то обидел.

«Попросить прощение — это хорошо, ведь мы не можем прожить, не причиняя боли, порой даже неосознанно. Наносим раны, не оправдываем ожидания, бросаем резкие слова, все бывает. Надо извиняться, чтобы не возникало недопонимания», — рассуждает актер.

По его мнению, прежде всего стоит извиняться перед родителями, друзьями и теми, кто тебя любит.

«Всегда есть, за что попросить прощение у мамы: за недостаточное внимание, за малое количество добрых слов. Потому что маму воспринимаешь как должное. Всегда есть, за что попросить прощение у друзей — это только укрепляет дружбу. А у девушек надо попросить прощение за то, что не оправдал их ожиданий. Это же святое дело. Я ничего формального не делаю, так что и извиняюсь тоже всегда от души», — заключил Гогунский.

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка

Экс-супруга Армена Джигарханяна не придает религиозной традиции никакого значения. Гооврит, что ей не за что просить прощения.

«Я ничего плохого не делаю и не праздную прощеное воскресенье. Может это психологическая разгрузка для тех, кто действительно чувствует за собой вину. У меня просто такого чувства нет, я не знаю, что сказать по этому поводу», — рассуждает Виталина.

Пианистка вспоминает, что как-то раз в этот день у нее стали просить прощения, чем очень напугали.

«Я увидела СМС, которое начиналась со слов «Прости» и подумала, что же случилось? А оказалось это праздник. Называть человека не буду», — говорит Цымбалюк-Романовская.

По ее мнению, просить прощения только в указанный день нужно тем, кто видит в этом смысл. Она же, наоборот, испытывает дискомфорт.

«Если человек считает, что ему нужно и он какое-то облегчение от этого испытывает то надо просить прощения. В моем случае, я, наоборот, испытываю от этого лишнее напряжение. Я не вижу у себя плохих поступков. Мне в жизни причинили очень много зла, а я его не делала. Так за что мне извиняться?», — вопрошает артистка.

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