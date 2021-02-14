«Благодарю тебя за жизнь»: Гогунский трогательно поздравил маму с днем рождения

Виталий Гогунский всегда трепетно относился к своим родителям. Его папа Евгений был депутатом городского собрания Кременчуга, уважаемым в муниципалитете человеком. А мама Татьяна всю свою жизнь посвятила семье, сыновьям (у артиста есть брат Евгений) и работе по дому.

Гогунские вряд ли имели недостаток в деньгах, но на карманные расходы дети всегда зарабатывали сами, трудясь на почте, стройке или в магазине грузчиками. В то же время мама Виталия не забывала про образование отпрысков и их физическое развитие. Виталий, к примеру, закончил музыкальную школу, посещал шахматный кружок, увлекался фотографией, карате, футболом, боксом, плаванием.

Звезда «Универа» ценит тот вклад, который сделала мама в его воспитание. В день ее рождения он сводил родительницу в ресторан и подарил ей цветы.

«Благодарю тебя за жизнь. С днем рождения, мама», — трогательно обратился он к ней.

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