Роза Сябитова посоветовала будущим семьям заранее обговорить количество детей

Главная сваха страны Роза Сябитова в своих ежедневных рассуждениях об отношениях между мужчинами и женщинами коснулась темы количества детей в семье. По мнению соведущей «Давай поженимся!», молодые еще до брака должны обговорить, кто сколько наследников хочет в будущем, и обязательно прийти к согласию в данном вопросе.

59-летняя сваха сетует, что весомая часть представителей сильного пола не готова к рождению ребенка или планирует ограничится лишь одним. Ведущая отметила, что семьи, конечно же, создаются не только ради становления родителями, но, по ее мнению, специально уклоняться от рождения детей грешно. К тому же Роза Раифовна считает, что ни одна женщина, мечтающая стать мамой, не будет счастлива рядом с мужчиной, который против того, чтобы завести ребенка.

«Их количество (детей, — Прим. авт.), я всегда оставляла на волю божью, но всегда руководствовалась советом моей бабушки: «Рожай детей столько, сколько сама сможешь потянуть», — пишет Сябитова в Instagram.

Слова родственницы оказались для свахи весьма полезными. Напомним, что в браке ведущая родила двоих детей (сейчас они уже взрослые). Муж Сябитовой рано ушел из жизни и ей самой пришлось поднимать наследников. Годы спустя она вышла замуж во второй раз — за одного из участников «Давай поженимся!», но это брак продержался всего три года.

Смотрите также: