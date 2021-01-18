Крещение-2021: Макарские и Джигурда нырнут в прорубь, а Шаляпин во все это не верит

19 января отмечается большой православный праздник – Крещение. По традиции, миллионы человек в этот день окунутся в прорубь. А как проводят святой день наши знаменитости?

Ответ на этот вопрос знает Teleprogramma.pro. Мы узнали у Станислава Садальского, Никиты Джигурды, супругов Макарских, Оксаны Сташенко и Прохора Шаляпина, какие традиции существуют у них.

Никита Джигурда, актер

Никита Джигурда приверженец всего естественного, телесного. Через купание в проруби он видит особую связь с природой. Старается окунаться в тихих и спокойных местах, там, где поменьше зевак и желающих сфотографироваться в проруби.

В этом году тоже отправится нырнуть и осенить себя крестным знамением, но место пока не выбрал.

«Надеюсь, в этом году будут настоящие крещенские морозы. Стараюсь купаться там, где мало народа, а то все фотографируются. В том году, например, ездил в Дзержинск, там поспокойнее было. Купаюсь уже лет десять. Даже во Франции, когда был у жены, шел и купался. Я в воду, а она в шубе стоит, дрожит. Ведь купание — это давняя традиция. Я подготовлен, каждый день обливаюсь холодной водой. А тем, кто собирается в этом году в первый раз в Иордань, советую делать на трезвую голову. До пить не стоит, а после – пожалуйста. Хотя у нас огромное количество людей в этот день ныряют в прорубь как раз под этим делом», — отметил актер

Прохор Шаляпин, исполнитель

Он категорически против ныряния в прорубь. Считает это блажью и «дурью».

«Люди у нас странные: весь год грешат, а потом надеются, что помочат себе одно место и все у них будет хорошо. Надо жить с Богом и душой весь год и себя не подвергать такому экстремальному развлечению. Я категорически против. В Иордани не было такой холодной воды, что-то около 10-16 градусов», — говорит артист.

Традиционно на Крещение он уезжает из России, встречает праздник в теплых краях, где купаться совсем не страшно: на Багамах или в Беверли-Хиллз. Вот и в этом году отправится в Сочи.

«Надеюсь, что в отеле будет теплый бассейн. Вот там я буду купаться, а никак не в проруби», — заключил Прохор Шаляпин.

Оксана Сташенко, актриса

В 90-е годы она ездила купаться в Серафимо-Дивеевский монастырь, а потом работы стало больше и высвободить время оказалось проблематично.

Тем не менее, в семье Оксаны Сташенко существуют свои традиции встречи данного праздника.

«Я соблюдаю традиции моей мамы. Она жила в то время, когда это преследовалось и нельзя было совершать обряды. Каждое Крещение я набираю трехлитровую банку воды и ставлю с сумерек на окно, так чтобы луна или месяц видели эту банку. Потом прочитываю молитвенничек. Если где-то на гастролях, то наливаю воду в обыкновенную литровую пластиковую бутылочку и ставлю на окно. Потом иду в душ и прошу у воды, чтобы она меня очистила, напомнила новой силой и энергией, принесла мне здоровье, счастье моему дому», — говорит Сташенко.

Она не забывает ласково обратиться к воде:

«Вода, ты добрая, ты меня любишь, ты делаешь меня счастливой и здоровой…»

После водичку привозит домой, переливает в специальный графин и хранит до следующего года. По мере необходимости обходит дом по часовой стречке со свечкой и святой водой, разбрызгивая ее по углам.

«Говорю своими словами: «святая вода очисти мой дом». Так что к концу года ее мало остается. Что не израсходовалось, я выпиваю или отдаю цветочку», — поделилась Сташенко.

Станислав Садальский, актер

Актер предпочитает окунаться дома, в теплую ванну. Предварительно осенив ее крестом, так как давно известно, что вода в этот день везде имеет чудесные свойства.

«Как-то был на Крещение в Карловых Варах, ездили под холодные водопады. Это был интересный опыт, но после принимаю Крещение под теплым душем. Как известно в этот день вода везде святая. Набираю ванну, осеню крестом, говорю «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и окунаюсь», — поделился Станислав Садальский.

Виктория Макарская, певица

В семье Виктории и Антона Макарских уже много лет существует традиция окунаться на Крещение в прорубь. И неважно в какой стране находятся супруги, тепло там или холодно. А вот детей пока не купают, они только присматриваются к традициям.

«Если мы на Крещение находимся в Сергиевом Посаде, то едем окунаться на Гремячий ключ. Троекратно, с головой и с молитвой. Если мы не дома, то выбираем любой водоем. Например, когда я беременная на Крещение была в Израиле, то мои друзья евреи под ручки вели меня в море окунаться, чтобы я там не утонула. Если уж прям совсем нет возможности поехать к водоему, то можно поблагодарить Бога за все, помолиться и встать с головой под душ. На Крещение вся вода в мире освящается», — считает Виктория.

Она уверена, что окунуться в прорубь в святой день далеко не самое главное. Куда важнее пересмотреть свое поведение, отношение к людям, а потом уже с любовью и благодарностью смывать грехи.

«Какой толк от окунания, если человек недостаточно добр и невнимателен к окружающим? Без внутреннего желания измениться вода грехи не смоет. А если пришло это внутреннее желание измениться, то можно с молитвой окунуться. Главное — без водки. С водкой в прорубь — это не про веру и не про Крещение», — говорит Виктория.

А вы в этом году рискнете окунуться в прорубь?

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