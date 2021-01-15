«Получилась красивая история»: Цымбалюк-Романовская вспомнила о своих отношениях с Шаляпиным

42-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена Армена Джигарханяна, до сих пор не может принять его смерть. Пианистка развелась с артистом в 2017 году, но так до конца и не отпустила ситуацию – еще бы, по ее признанию, которое она сделала эксклюзивно в проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro, отношения с легендарным актером и режиссером у нее длились с 2001 года.

Однако, громкий бракоразводный процесс, скандалы и обвинения в том, что блондинке нужен не Джигарханян, а его деньги и недвижимость, выбили пианистку из колеи. Девушка долгое время была участницей ток-шоу, на которых отстаивала свою честь, и познакомилась с Прохором Шаляпиным.

По мнению публики, у пары случился роман. Однако, Цымбалюк-Романовская отрицает, что между ними было что-то большее, чем дружба.

«Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела, как женщина, которую затравили, в чем-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулеметами. Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился», — поведала пианистка.

Стоит признать, многие поверили в любовь между Виталиной и Прохором. Ведь пара даже летала на курорт вместе в декабре 2019 года.

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