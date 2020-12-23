«Марина позволяет мне бывать в компании других женщин»: Джигурда признался, как ему живется в разлуке с Анисиной

Эпатажный Никита Джигурда вновь оказался в центре скандала. На этот раз он едва не подрался с участником шоу «Голос-7» Сергеем Арутюновым. А все из-за женщины. Точнее из-за Миланы Дейнеги — возлюбленной Арутюнова. Джигурда на их концерте взял и прилюдно поцеловал певицу, а потом и вовсе признался ей в любви. Так и сказал: «Люблю я эту девчонку».

Арутюнов, естественно, вскипел: «Никита Борисович, вам сколько лет? Вы же женатый человек и не стыдно вам?». К счастью, мужчин удалось успокоить.

«Да просто он молодой и горячий», — поясняет Джигурда журналистам 5-tv.ru.

И признается, что слаб, очень любит женский пол. А больше всего — свою супругу — экс-фигуристку Марину Анисину. Правда, сейчас пара живет раздельно: он в России, она с детьми — во Франции.

Как же удается сохранить отношения на расстоянии? На этот счет у пары есть свои хитрости, оказывается Анисина разрешает Джигурде измены.

«Марина позволяет мне бывать в компании других женщин, и не только обнимашки и целовашки, но и тантрический секс. Хороших беру в свой ведический гарем», — признался Джигурда.

Не скрывает актер и то, что устраивает с супругой виртуальный секс.

«Да я за эти месяцы разлуки не единожды «дзюбил», а раза три-четыре. Не вижу ничего постыдного в этом», — откровенничает шоумен.

А вот бывший директор актера Антонина Саврасова уверяет, что Джигурда не любит Анисину, более того, бьет ее.

«Да каюсь, давал пощечину женщине, но не Анисиной. Жену и детей никогда не бил. Анисина — моя последняя любовь на этой земле. И мы уже 14 лет вместе. А Антонина просто хочет нас разлучить. Даже свадьбу нам чуть не сорвала и продолжает гнуть свою линию. Я долго терпел, но теперь подам на нее в полицию и в суд за клевету», — заявил Джигурда.

Судя по всему, в ближайшее время менять страну проживания супруга актера не планирует. Никита Джигурда соглашается, что во Франции его семье живется неплохо. Но сейчас из-за коронавируса Анисина не может выступать на льду и давать представления. Хотя в финансовом плане там легче переживать кризис, власти выплачивают жителям до 75% от потерянного дохода. Так что Марина Анисина вместе с детьми живет на внушительное пособие, пишет сайт Актуальные новости.