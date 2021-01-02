«Как же мальчик похож на деда»: Садальский запечатлел сына Собчак с матерью и бабушкой у елки

Как известно, актер уже много лет дружит с Людмилой Нарусовой.

Актер Станислав Садальский в Instagram порадовал своих подписчиков красивым кадром, на котором запечатлена его давняя подруга Людмила Нарусова со своей дочерью Ксенией Собчак и внуком Платоном. Все вместе они стоят у новогодней елочки.

«Зачем же тогда впутывать в новогоднюю сказку всякий салат оливье и прочую шампанско-шпротную фальшивку. Обнимемся втроем и сядем под елку, и это будет любовь и счастье. Вам того же желаем. С Новым годом!»

Станислав Садальский

«Как же мальчик похож на деда», «Мальчик очень славный, конечно. Хочется пожелать счастья этой семье», «Мальчик-лапочка. Сладенький и веселый. Счастья ему и удачи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Платона Ксения Собчак родила от актера Максима Виторгана. Мальчику в ноябре прошлого года исполнилось четыре годика. Ради ребенка Собчак и Виторган, которые развелись, сохранили дружеские отношения.

Смотрите также: