«Давайте без языка. Жена запрещает»: Сташенко вспомнила слова Робардса перед сценой с поцелуем

Как отметила актриса, во время съемок она совершенно свободна.

Актриса Оксана Сташенко в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вспомнила съемки в картине «Перестройка», где она играла вместе со звездой Голливуда американским актером Сэмом Робардсом.

«Вспоминаю фильм «Перестройка». По сюжету моей героине было сначала 17, а потом 45 лет. Я играла с Сэмом Робардсом сцену с поцелуем. Перед началом съемок он мне говорит: «Оксана. Давайте без языка. Мне жена запрещает». Я не стушевалась и согласилась с ним».

Оксана Сташенко

Как отметила Сташенко, некоторые актеры действительно испытывают чувство стеснения, играя подобные откровенные сцены. «Всегда можно найти учителя, который поможет набраться мастерства. У меня было много постельных сцен в кино. В тот момент, когда в кадре, я отношусь к себе как к персонажу. Я совершенно свободна», — заявила она.

Ранее актер Дмитрий Миллер предложил ввести в вузах курсы по постельным сценам. По его мнению, это помогло бы многим актерам расслабляться во время съемок фильмов и не тушеваться.

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