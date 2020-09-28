«Петь и танцевать будут только жены и любовники богачей»: звезды о возможной второй волне коронавируса в России

Анита Цой, Прохор Шаляпин, Марина Хлебникова и Аскольд Запашный рассказали, как относятся к мерам, уже введенным в Москве Сергеем Собяниным.

С 28 сентября в Москве в связи с числом роста заболеваний коронавирусом вновь вводятся ограничительные меры. Так, пожилым жителям старше 65 лет столицы рекомендовано лишний раз не выходить на улицу.

Кроме того, крупным компаниям отправлены рекомендательные письма с просьбами перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

При этом в правительстве уверяют, что в жестких карантинных мерах, которые были приняты весной этого года, пока нет необходимости. И Москву на карантин не закроют.

Но, несмотря на все уверения чиновников, россияне опасаются, что ситуация с коронавирусом может вновь развиваться по самому пессимистичному сценарию. К тому же, зима — близко, впереди сезон гриппа и ОРВИ…

Как вы относитесь к ограничительным мерам? И готовы ли вновь пережить период самоизоляции? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к нашим знаменитостям.

Анита Цой: «Призыв московских властей я полностью поддерживаю»

Певица Анита Цой знает, что такое коронавирус не понаслышке. Летом она сумела победить эту коварную болезнь, поделившись своей историей со всеми желающими. Анита признается, что ее борьба с недугом была непростой. Ведь это по-настоящему опасная болезнь, которая несет в себе большое количество непредвиденных осложнений.

«Конечно мне, как и всем хочется, чтобы все ограничения были сняты как можно скорее, чтобы мы полностью вернулись к привычной жизни, — признается Анита Цой. — Для меня это как никогда важно! В феврале 2021 года должно состояться мое новое юбилейное шоу «50кеан», и мы к нему серьезно готовимся. И даже, несмотря на это, я понимаю, насколько опасен данный вирус. Нам расслабляться слишком рано! С наступлением осени ситуация может повернуться далеко не в нашу пользу. Берегите себя и своих родных!».

Прохор Шаляпин: «Это какой-то замкнутый круг»

Прохор Шаляпин уверен, что развитие ситуации во многом зависит и от каждого из нас. Сам исполнитель собирается сделать прививки от разных видов гриппа. А вот испытывать на себе действие новой вакцины от коронавируса все же пока опасается…

И напоминает, что лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить.

«Меня возмущает то, что люди ходят без масок. Отправляясь в магазин, я всегда ее надеваю. Когда приходишь на светское мероприятие — все пытаются пожать тебе руку. А если ты отказываешься, то это считается проявлением неуважения. Но я не могу каждую секунду промывать свои руки спиртом, — возмущается Прохор Шаляпин. — Я считаю, что нужно здороваться без рукопожатий, так как человек может болеть бессимптомно. А ограничительные меры, о которых упоминает Сергей Собянин, вводятся для того, чтобы не закрыть нас по полной программе, как это было прошлой весной. Это может случиться снова, если мы не будем придерживаться определенных мер».

— Как вы думаете, можем ли мы снова вернуться к периоду самоизоляции?

— Я думаю, что правительству невыгодно вводить нас в экономический ступор и опускать на экономическое дно. Все понимают, что экономика и так пошатнулась. Ну, а что делать, если люди вдруг массово начнут умирать от этого заболевания? Это две крайности. Мы должны понимать, что нас всех взял в оборот этот CoViD. В этой ситуации остается только соблюдать все необходимые меры и поменьше контактировать с пожилыми людьми.

— И что в итоге будет с нашим шоу-бизнесом?

— Шоу-бизнес уже давно умер с нравственной точки зрения. И понятно, что ни о каком качестве речь уже не идет. Новое не создано, а старое уже надоело всем, и это понятно. А сейчас и в финансовом плане стало туго. Шоу-бизнес поставлен в такие условия, что петь и танцевать будут только те люди, за которыми стоят спонсоры и деньги. И еще более ясно станет, что это жены, любовники, любовницы и прочее. Если не будет работы, то талантливый артист без связей просто не справится. Деньги должны поступать извне, а ведь спонсоры и любовные связи поддерживают не всегда.

— В своем прошлом интервью вы говорили нам, что в Канаде у вас осталась возлюбленная…

— Вообще, страшно куда-то лететь, это совершенно не то время. Мы пока общаемся по телефону, но пока я даже и не знаю, что делать. К нам до сих пор не могут даже въехать Украина и Беларусь, не то что дальнее зарубежье. Сейчас вот вроде закрыли «ближние районы». Поэтому мы все заложники этой ситуации. Но я, надеюсь, не пропаду!

Марина Хлебникова: «При нарушении правил рассадки в концертном зале платится штраф в 500 000 рублей»

По мнению певицы Марины Хлебниковой, концертная деятельность любого артиста напрямую зависит от экономики страны в целом и благополучия каждого отдельного гражданина в частности. Поскольку люди ходят на концерты, в театры, кино, музеи, цирки и тратят деньги на индустрию развлечений. И если страна снова вернется к жестким мерам, то сфера культуры может серьезно пострадать. Соответственно, и люди, которые в ней задействованы.

«Однажды я поехала в музей Софии специально, чтобы изучить картину «Герника». На это у меня ушло два часа, — рассказывает Марина Хлебникова. — Как музейные работники будут отслеживать все передвижения посетителей? А как быть с цирковыми артистами? Представляете, сколько мяса требуется для кормления тигра.

— Марина, как ограничительные меры сейчас влияют на концертную деятельность?

— Если на любой концертной площадке нарушаются правила рассадки зрителей, то нарушителю приходит штраф в полмиллиона рублей. Эту цифру мне озвучили люди, которые держат зал. Приглашать на такую концертную площадку выступающего артиста невыгодно. Соответственно, организаторы концертов несут потери.

— Готовы ли вы сами к введению нового локдауна?

— У меня есть ИП. И соответственно, я могу позволить себе сделать пропуск. Морально я очень скучаю по выступлениям, но работа не останавливается. Многие люди, связанные с шоу-бизнесом, помогают нам выжить. Это звукорежиссеры, композиторы, звукоинженеры, поэты. Они все могут работать онлайн. Страдают только исполнители, особенно работающие с живым звуком, как и я. Испытывают трудности и балетные артисты. А тем, кто привык работать один, тем легче.

Грипп всегда был, есть и будет. Он модифицировался, и люди умирали. Сейчас же нашли другую разновидность и назвали ее CоViD. Смертность от гриппа была такой же, просто раньше об этом умалчивали. А сейчас об этом говорят постоянно.

Аскольд Запашный: «Многие цирковые коллективы уже не пережили карантин»

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный уверен, что если правительство перейдет к более жестким мерам, вплоть до закрытия учреждений культуры на карантин, то этого не выдержит ни наша экономика, ни гражданское общество. И власти прекрасно осознают последствия радикальных реформ.

По словам Запашного, в данной ситуации стоит обратиться к социологической статистике после весеннего локдауна. Насколько ограничительные меры были эффективными, и помогли ли они нераспространению коронавируса?

— Аскольд, как ранее пандемию пережил Большой Московский цирк?

— Карантин нанес большой ущерб Большому Московскому цирку, я уже не говорю о небольших цирковых коллективах, которые оказались просто в бедственном положении. Сейчас они находятся на грани выживания и фактически тотального уничтожения.

— И если вдруг карантинные меры ужесточат…

— Куда еще что-то ужесточать, если людей не обеспечили возможностью работать? Понятно, что Сергей Семенович (Собянин – прим. ред.) обеспокоен здоровьем граждан. Но, на мой взгляд, нужно искать какую-то золотую середину. Во всем должен быть здравый смысл и статистическая история.

— В каких условиях сейчас работает Московский цирк?

— Сейчас мы работам в соответствии с ограничительными мерами и можем продавать билетов не больше, чем на ползала. А что касается масок и перчаток, то я не считаю это проблемой. Мы соблюдаем масочно-перчаточный режим.

— Если, по самым пессимистичным прогнозам, Москва все же перейдет на жесткий карантин, выживет ли наш цирк?

— Все зависит от того, сколько это все будет продолжаться, и будут ли нам помогать в этой ситуации. Я думаю, что часть цирковых коллективов точно не переживет. Многие уже не пережили… А если мы говорим о какой-то перспективе, то здесь нужно знать критерии. Если не давать людям никакой поддержки, которая могла бы компенсировать финансовые потери, то о чем здесь можно рассуждать?

Teleprogramma.pro желает всем здоровья и надеется, что общими усилиями мы сможем победить коварный коронавирус.